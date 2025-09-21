Gazoduc Maroc – Nigeria : les avantages présentés en France

Photo de Mike Benna sur Unsplash

Le gazoduc reliant le Maroc au Nigeria a été au centre des discussions lors des 10ᵉ Rencontres géopolitiques de Trouville, ce dimanche, dans le nord de la France, où le Maroc occupait la place d’invité principal. Amina Benkhadra, directrice générale de l’ONHYM, a détaillé les retombées énergétiques et économiques de ce projet, en insistant sur son rôle pour renforcer la sécurité de l’approvisionnement européen en gaz. Elle a également souligné son potentiel pour diversifier les sources d’énergie et stimuler les secteurs industriels des pays traversés. Cette rencontre a permis de situer l’infrastructure dans une perspective plus large de coopération et d’intégration énergétique africaine.

Une infrastructure majeure pour l’Afrique et l’Europe

Le gazoduc Maroc-Nigeria permettra d’acheminer du gaz naturel sur une longue distance afin de couvrir une partie des besoins électriques et énergétiques des États concernés. Selon Amina Benkhadra, il favorisera également le développement industriel, notamment dans les mines, et soutiendra des initiatives de coopération mutuellement avantageuses entre le Maroc, le Nigeria et d’autres pays africains. La mise en place d’une entité chargée de coordonner les étapes futures vise à accélérer la réalisation du projet et à organiser le suivi technique et administratif.

Selon Amina Benkhadra, cette infrastructure reflète la stratégie énergétique de SM le Roi Mohammed VI et traduit la volonté du Maroc et du Nigeria de promouvoir l’intégration africaine via des projets énergétiques structurants. Elle constitue un levier pour l’Europe afin de diversifier ses approvisionnements et pourra servir de modèle pour d’autres corridors énergétiques régionaux.

Positionnement stratégique et implications régionales

Le gazoduc Maroc-Nigeria se situe parmi les initiatives les plus importantes de la région, avec le Gazoduc Transsaharien, qui relie le Nigéria à l’Algérie en traversant le Niger. Ces infrastructures visent à renforcer le rôle de l’Afrique dans le commerce énergétique mondial et à sécuriser les flux vers l’Europe. Leur cadre repose sur des accords bilatéraux et la collaboration avec des organisations régionales, tandis que leur calendrier prévoit la réalisation d’études techniques, la construction et la supervision opérationnelle. L’objectif est de créer un réseau efficace capable de répondre à la demande croissante en gaz et de soutenir le développement industriel et économique des pays concernés.

Le projet positionne l’Afrique comme un acteur clé dans la diversification énergétique européenne et offre des perspectives tangibles pour l’intégration régionale et la coopération entre les États du continent.