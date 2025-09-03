Gazoduc transsaharien : la CEDEAO s’engage à financer le projet

Photo de Mike Benna sur Unsplash

Le projet du gazoduc transsaharien, qui vise à relier les ressources gazières de l’Afrique de l’Ouest aux marchés européen. Il vise notamment à relier le Nigeria à l’Algérie en traversant le Niger. Ce projet ambitieux a pour objectif de transporter du gaz naturel nigérian vers l’Europe. Il représente une initiative stratégique capable de transformer le paysage énergétique africain.

En reliant plusieurs pays sur un corridor énergétique sûr et durable, ce projet pourrait non seulement sécuriser l’approvisionnement en gaz, mais aussi stimuler l’intégration économique régionale et attirer des investissements dans le secteur énergétique.

Publicité

Selon Algérie Aujourd’hui, la Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO se dit prête à soutenir financièrement ce projet ambitieux. Les responsables de la banque ont eu des discussions approfondies avec les autorités algériennes du ministère de l’Énergie afin de définir les modalités de financement et d’accompagnement des études et travaux préliminaires.

La CEDEAO a exprimé son intérêt pour la vision de l’Algérie en matière de développement énergétique, saluant son rôle central dans le renforcement de l’intégration régionale et sa capacité à piloter des projets structurants pour l’ensemble du continent. Ce soutien pourrait représenter un levier essentiel pour accélérer la mise en œuvre du gazoduc et favoriser la coopération entre les pays traversés.

Le gazoduc transsaharien s’inscrit dans une stratégie de diversification des sources d’énergie et de réduction de la dépendance aux importations extérieures. Une fois opérationnel, il pourrait contribuer à réduire les coûts de l’énergie, stimuler le développement industriel et renforcer la sécurité énergétique pour plusieurs pays africains.

Avec l’implication de la CEDEAO et l’engagement actif de l’Algérie, ce projet montre comment la coopération régionale peut devenir un moteur de croissance. Il est aussi gage d’intégration, offrant au continent africain de nouvelles perspectives dans la gestion et l’exploitation de ses ressources énergétiques.