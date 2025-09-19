Gestion des épidémies et soins aux militaires : le Bénin réunit huit pays africains en congrès

Le premier Congrès scientifique du Service de santé des armées, réunissant huit pays africains que sont le Maroc, le Mali, le Togo, la Côte d’Ivoire, le Congo, le Gabon, le Sénégal et la Guinée, s’est déroulé les 17 et 18 septembre 2025 au Palais des Congrès de Cotonou.

Ce congrès a été organisé en vue de permettre aux acteurs impliqués dans ce secteur de croiser les réflexions sur les principaux défis en matière de santé. Il y a principalement deux défis. La gestion des épidémies émergentes et le soutien médical aux militaires en opération ou en casernement. « Nos hommes doivent recevoir des soins en permanence, qu’ils soient en opération ou en casernement », a déclaré le colonel major Étienne Léonce Djidjoho Ahouanvoeke, directeur central du Service de santé des armées.

Ayant déjà organisé une dizaine de congrès similaires, le Mali a partagé son expertise avec le Bénin. Le lieutenant-colonel Aboubacar Kani, Secrétaire à l’organisation de la Société malienne de médecine militaire, a salué l’initiative et annoncé l’appui de son pays. « La menace terroriste nous a confrontés, depuis 2011, à la prise en charge des militaires victimes d’attaques. Le Mali compte partager son expérience psychologique et physique avec le Bénin », a-t-il indiqué.