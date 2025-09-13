Golf d’Avlékété au Bénin : Un recrutement lancé par la société d’exploitation

Crédit photo : M.A pour LNT

Dans le cadre de la mise en service prochaine du Golf d’Avlékété, la Société d’exploitation des Loisirs et Activités du Golf d’Avlékété S.A. (LAGO Avlékété S.A.) lance un appel à candidatures pour plusieurs postes.

Ce projet, inscrit dans le Programme d’Action du Gouvernement (PAG), vise à révéler le potentiel touristique du Bénin et à hisser le pays parmi les destinations privilégiées de la sous-région. Pour assurer la gestion et le bon fonctionnement de cette infrastructure sportive et de loisirs, la société recrute :

1 Assistant(e) de direction

1 Directeur(trice) Administratif(ve) et Financier(ière) (DAF)

4 Hôtesses d’accueil

8 Caddies

Modalités de candidature

Les dossiers doivent être constitués exclusivement en fichiers PDF et envoyés par mail à l’adresse : lagoavlekete@finances.bj. La date limite de dépôt est fixée au 21 septembre 2025 à minuit. Avec ce recrutement, LAGO Avlékété S.A. entend mettre en place une équipe dynamique et qualifiée pour accompagner l’ouverture officielle de ce complexe. Le projet est présenté comme un levier pour dynamiser l’économie locale, renforcer l’offre de loisirs et accroître la visibilité internationale du Bénin.