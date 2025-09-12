Grâce à la 5G, une chirurgie a été réalisée à 4000 km de distance

Photo Unsplash

La chirurgie robotisée à distance marque une révolution dans le secteur médical, offrant aux chirurgiens la possibilité d’intervenir sur des patients sans se trouver à leurs côtés. Grâce à des robots de haute précision, des images ultra-nettes et une connexion 5G ultra-rapide, les gestes médicaux sont reproduits avec une exactitude remarquable, comme si le praticien opérait en personne.

Cette prouesse repose sur une transmission instantanée des données, essentielle pour garantir la synchronisation parfaite entre le chirurgien et le système robotique. Plus concrètement, cette technologie s’appuie sur une infrastructure de pointe : des bras robotisés, dotés de capteurs ultra-sensibles, reproduisent fidèlement les mouvements du chirurgien. Dans le même temps, des écrans haute résolution lui offrent une vision immersive du champ opératoire. La 5G, avec sa latence quasi nulle, joue un rôle déterminant en assurant une communication sans délai, indispensable pour des interventions sûres et précises.

Un espoir pour les zones isolées

Dans les régions éloignées ou les déserts médicaux, l’accès à des soins chirurgicaux de pointe reste un défi majeur en raison du manque de spécialistes sur place, voire d’infrastructures (hôpitaux, mais aussi routes pour être en mesure de venir récupérer les patients et les emmener se faire soigner). La chirurgie à distance change la donne en reliant les patients à des experts, où qu’ils se trouvent. Elle brise les barrières géographiques, réduit les temps d’attente et améliore significativement les pronostics pour des affections critiques.

Une intervention d’ores et déjà historique

En 2025, une intervention historique à Nagqu, au Tibet, a illustré le potentiel de cette technologie. Le Dr Wang Yanlong et le Pr Liu Zhiyu, situés à des milliers de kilomètres, ont réalisé avec succès une opération complexe grâce à un robot chirurgical piloté via la 5G. Cet exploit a prouvé que la médecine à distance peut sauver des vies dans des environnements hostiles, annonçant une ère de soins plus inclusifs et accessibles, indépendamment des contraintes géographiques.

Les défis de la connectivité

Malgré ses promesses, la chirurgie robotique à distance se heurte à un obstacle de taille : sa dépendance à une connexion internet imperturbable. Une coupure, même minime, pourrait avoir des conséquences dramatiques pour le patient. Dans les régions où les réseaux sont instables, cette vulnérabilité représente un enjeu critique. Pour y remédier, les systèmes doivent prévoir des solutions de secours, comme des réseaux de secours ou des protocoles d’urgence automatisés, afin d’assurer la continuité des interventions en toutes circonstances.