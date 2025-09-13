Hydrogène vert : l’Algérie s’allie à d’autres pays africains pour de grands projets

Longtemps adossée à ses richesses en hydrocarbures, l’Algérie a bâti une solide réputation énergétique qui lui a permis de peser sur l’économie régionale et internationale. Le gaz et le pétrole ont façonné sa place de fournisseur fiable, en particulier pour l’Europe. Mais face aux mutations mondiales et à la montée des énergies propres, Alger cherche désormais à capitaliser sur son expérience technique, ses infrastructures et ses partenariats pour amorcer une transition stratégique. Cette réorientation, qui ne signifie pas l’abandon du pétrole et du gaz, ressemble plutôt à une nouvelle branche de croissance : transformer l’expertise accumulée dans les hydrocarbures en levier pour devenir une puissance dans l’hydrogène vert.

Un pari collectif pour l’avenir énergétique africain

L’Algérie a officialisé son entrée dans l’Alliance africaine de l’hydrogène vert lors du Sommet africain mondial sur l’hydrogène. Ce regroupement continental vise à créer une synergie entre les pays disposant de ressources naturelles, de savoir-faire ou de capacités d’investissement, afin d’accélérer l’émergence d’une industrie africaine de l’hydrogène. En rejoignant ce réseau, Alger ne cherche pas seulement à diversifier ses sources de revenus énergétiques, mais aussi à se positionner comme un moteur de coopération interafricaine.

L’initiative ouvre des perspectives concrètes : accès facilité aux financements, mutualisation des expertises, partage de technologies de pointe, et surtout, mise en place de programmes de formation pour préparer la main-d’œuvre africaine aux métiers de demain. Pour l’Algérie, c’est aussi l’occasion d’affirmer sa volonté de dépasser le rôle classique d’exportateur de matières premières pour s’impliquer dans la création d’une filière industrielle moderne.

Devenir un acteur clé du marché mondial

Grâce à son potentiel solaire et éolien considérable, l’Algérie dispose d’atouts qui peuvent lui permettre de produire un hydrogène vert compétitif. Le pays aspire à rejoindre rapidement le cercle des acteurs majeurs de ce marché, en profitant de la demande croissante des économies développées. Si ce pari réussit, Alger pourrait non seulement renforcer son rôle en Afrique, mais aussi réinventer son image à l’échelle mondiale : celle d’un pays qui passe du statut de fournisseur classique d’hydrocarbures à celui de pionnier des énergies renouvelables. Ce changement pourrait transformer la manière dont l’Algérie est perçue par ses partenaires économiques, en la positionnant comme un acteur de la transition énergétique mondiale plutôt que comme un simple fournisseur d’énergie fossile.

L’entrée de l’Algérie dans l’Alliance africaine de l’hydrogène vert dépasse le symbole politique : elle traduit une ambition claire d’investir un champ stratégique où l’Afrique veut exister par elle-même. En associant son expérience historique des hydrocarbures à ses ressources renouvelables, le pays espère bâtir un avenir énergétique plus durable et compétitif. Pour Alger, l’hydrogène vert n’est pas seulement une nouvelle opportunité commerciale, c’est aussi un moyen de redéfinir son rôle sur la scène africaine et mondiale.