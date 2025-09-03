Il drogue son bébé qui en meurt juste pour passer du temps avec sa femme

Adam Canales Jr.; Sarah Canales (Lubbock County Sheriff's Office)

La vie familiale peut parfois basculer en quelques instants, même lorsque les parents ne semblent vouloir que de courts moments de répit. Derrière le quotidien ordinaire, le stress, la fatigue et la recherche de temps personnel peuvent conduire à des choix qui se révèlent catastrophiques. Le décès d’Athéna Brigida-Kay Canales, âgée de seulement deux mois, en est un exemple tragique.

Un geste fatal pour quelques instants de tranquillité

Le 11 juillet 2021, des autorités ont trouvé Athéna inanimée dans sa maison à Lubbock, au Texas. Une analyse médicale a révélé que sa mort était due à l’effet combiné de médicaments. Son père, Adam Canales Jr., a d’abord nié toute implication, avant de reconnaître avoir administré un antihistaminique à sa fille pour qu’elle s’endorme. Selon le procureur de district Sunshine Stanek, cette décision avait pour but de libérer du temps pour que le couple puisse rester seul quelques instants. Le tribunal a jugé ce geste non seulement imprudent, mais également centré sur les besoins des adultes au détriment de l’enfant.

Ce drame rappelle que, dans certains foyers, la gestion des jeunes enfants peut devenir périlleuse lorsque le stress et la fatigue prennent le dessus. Même de petites décisions, prises sans pleine conscience des risques, peuvent avoir des conséquences irréversibles.

La justice et les responsabilités partagées

Le 28 août 2025, Adam Canales Jr. a été reconnu coupable d’homicide involontaire, selon KCBD 11, et encourt une peine pouvant atteindre 20 ans de prison. Sa compagne, Sarah Canales, est également poursuivie pour un rôle similaire dans la mort de leur bébé et attend son jugement. Les procureurs ont expliqué que le couple avait déjà recours à ce type de pratiques pour faciliter le sommeil de leurs enfants, dans le but de gagner quelques instants pour eux-mêmes. Dans ce cas, cette habitude a conduit à un résultat tragique et définitif.

Ce drame montre à quel point des choix motivés par le confort ou le besoin de temps personnel peuvent devenir dangereux. Il met en lumière l’importance de la vigilance parentale et rappelle que le bien-être des enfants doit primer sur toute recherche de répit temporaire. Une simple décision, si anodine qu’elle puisse paraître, peut suffire à changer une vie à jamais.