Immigration aux USA: victoire pour le clan Trump

La lutte contre l’immigration irrégulière a occupé une place centrale dans la campagne de Donald Trump en 2024, avec la promesse de mesures drastiques pour expulser les personnes en situation irrégulière. Dès son retour à la présidence, il a intensifié les actions de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE), la police des migrations américaine, pour tenir cet engagement.

Ces opérations, menées avec fermeté, ont rapidement suscité la polémique, notamment en raison d’allégations de profilage ethnique. Une récente décision de justice en faveur de l’administration Trump a relancé la controverse, après l’annulation de restrictions encadrant les interventions de l’ICE à Los Angeles.

L’ICE, limitée depuis juillet 2024

En juillet 2024, une juge fédérale avait imposé des limites aux pratiques de l’ICE, estimées discriminatoires, en interdisant les interpellations fondées sur des critères comme l’apparence ou l’accent, en particulier dans les quartiers hispaniques de Los Angeles.

Cette mesure s’appuyait sur le 4e amendement, qui exige une « suspicion raisonnable » pour justifier une arrestation, en réponse aux signalements d’abus de la part de citoyens. Pourtant, le 8 septembre 2025, la Cour suprême, à majorité conservatrice, a suspendu ces restrictions, autorisant l’ICE à reprendre ses opérations sans entraves.

Une décision qui attise les divisions

Cette levée des contraintes représente un succès pour l’administration Trump, qui défend la nécessité de maîtriser l’immigration clandestine, surtout dans une ville comme Los Angeles, où près de 10 % de la population serait sans papiers. Ses partisans arguent que ces mesures sont indispensables à la sécurité du pays, ce que démentent fermement les opposants à de telles pratiques.

Des conséquences directes pour les migrants

Pour les sans-papiers, dont le nombre est estimé à environ 1,1 million en Californie selon les dernières données, cette décision aggrave les risques d’arrestations arbitraires. Les raids menés par l’ICE, souvent médiatisés, se déroulent dans des espaces publics comme les arrêts de bus ou les commerces, accentuant l’insécurité parmi les populations les plus exposées. Les plaignants, appuyés par des organisations de défense des droits humains, dénoncent des interpellations sans mandat, effectuées dans des conditions dégradantes et sans accès à une assistance juridique.