Bénin : Incursion violente chez un revendeur de bétail à N’Dali

Des agents de la police républicaine (Photo AmB.)

À Marégourou, village de l’arrondissement de Bori dans la commune de N’Dali, la maison d’un revendeur de ruminants a été attaquée dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025. Une dizaine d’individus armés ont pris d’assaut la concession du revendeur de bétail. Celui-ci, loin de céder, a opposé une résistance acharnée.

Dans l’affrontement, il est parvenu à neutraliser l’un de ses assaillants et à blesser plusieurs autres, d’après les informations rapportées par Fraternité Fm. En voulant prendre la poudre d’escampette, les malfaiteurs ont ouvert le feu. Ce qui a coûté la vie à la femme de ce revendeur de ruminants. Aucun bien matériel n’aurait été emporté. Aussitôt mis au parfum de la situation, les forces de l’ordre se sont déployées dans le village. Une enquête a été ouverte pour retrouver les auteurs de l’attaque. D’après des sources locales, la victime avait déjà échappé à une agression du même type par le passé. Ce nouvel épisode de violence sur la même personne porte à croire que ce vendeur de bétail est particulièrement ciblé par ces individus malintentionnés. Mettre la main sur eux permettra de connaître leur motivation.