Innovation en Afrique : voici les 5 premiers pays (2 du Maghreb)

L’innovation s’impose comme un catalyseur clé pour dynamiser les économies et repenser les modèles de production. En intégrant des technologies de pointe, en modernisant leurs processus et en diversifiant leurs activités, les pays africains renforcent leur efficacité, leur durabilité et leur position concurrentielle.

Selon le Global Innovation Index (GII) 2025 de l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle), certains États du continent se distinguent par leur capacité à innover, malgré des contraintes structurelles. Ce classement met en lumière les nations qui redéfinissent les standards économiques, tout en révélant leurs stratégies pour stimuler la créativité et l’entrepreneuriat.

Des critères spécifiques et pré-déterminés

Les performances africaines dans ce domaine reposent sur des critères variés :

Publicité

investissements en R&D,

dépôts de brevets,

encore accès aux financements.

Malgré des défis persistants, plusieurs pays démontrent une résilience remarquable, en misant sur des réformes ciblées et des écosystèmes favorables, tout en s’appuyant sur des leviers comme l’éducation, la gouvernance ou les partenariats publics-privés.

Les atouts des nations africaines en tête du classement

Maurice (53e mondial) caracole en tête du continent, grâce à un environnement entrepreneurial florissant et un accès facilité au capital-risque, attirant start-ups et investisseurs. Le Maroc (57e) se distingue par ses efforts en matière d’éducation et de productivité, consolidant ainsi sa place de leader régional. Quant à l’Afrique du Sud (61e), elle mise sur des infrastructures technologiques performantes et un secteur privé innovant, notamment dans les industries high-tech.

Les Seychelles et la Tunisie ferment ce top 5, chacune avec des forces complémentaires : les premières grâce à une stabilité politique et un cadre des affaires attractif, la seconde en impulsant des politiques proactives pour les jeunes pousses technologiques.

Récapitulatif des 5 pays africains les plus innovants :