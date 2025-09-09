Internet : comment Microsoft a évité une grosse panne mondiale

Photo Unsplash

Depuis sa création par Bill Gates et Paul Allen dans les années 1970, Microsoft est devenue un acteur incontournable de la technologie mondiale. L’entreprise a d’abord conquis le marché avec ses logiciels phares comme Windows et Office, avant de se tourner vers le cloud avec Azure. Aujourd’hui, elle gère des volumes gigantesques de données et est capable de réagir rapidement face à des incidents pouvant affecter des millions d’utilisateurs.

Une fragilité invisible sous les océans

Les câbles sous-marins, artères essentielles du trafic Internet mondial, ont été endommagés en mer Rouge ce week‑end, perturbant les connexions entre l’Asie, le Moyen-Orient et l’Europe. Des câbles tels que SMW4 ont été affectés, entraînant des ralentissements et une latence accrue dans plusieurs pays, dont l’Inde, l’Arabie Saoudite, et les Émirats Arabes Unis d’après AP News.

Une réaction rapide pour maintenir le flux

Face à cette situation, Microsoft a utilisé des itinéraires alternatifs pour faire circuler les informations. Les données ont été redirigées via d’autres câbles et points de connexion, limitant ainsi l’impact. Grâce à cette approche, la majorité des services cloud est restée accessible, et les utilisateurs ont surtout constaté de légers délais ponctuels.

Cet incident montre l’importance de concevoir les réseaux avec plusieurs options de passage : une rupture dans une section ne signifie pas l’arrêt complet du système. Microsoft montre ainsi sa capacité à protéger l’accès aux services numériques et à assurer la continuité du fonctionnement d’Internet, même face à des incidents physiques sur des infrastructures critiques.