Investir dans la nutrition : le Bénin réunit experts et décideurs africains

Les 27 et 28 septembre, le Gouvernement de la République du Bénin organise à Cotonou une conférence internationale sur la nutrition, suivie d’une table ronde de mobilisation des ressources et des acteurs. L’événement, placé sous le leadership éclairé du Président de la République, entend faire de la nutrition un levier stratégique pour le développement durable en Afrique.

Deux lieux phares accueilleront ces rencontres de haut niveau : le Sofitel Hôtel de Cotonou et la Place de l’Amazone. Décideurs politiques, représentants d’organismes spécialisés des Nations Unies, universitaires et acteurs de divers horizons viendront débattre de la corrélation entre nutrition et développement durable. Objectif : alerter sur le coût économique et social de la malnutrition et promouvoir des solutions concrètes.

Au programme : des panels riches et variés, précédés d’une conférence inaugurale exceptionnelle donnée par le prix Nobel d’économie 2019, la professeure Esther Duflo. Le premier panel portera notamment sur le fardeau intergénérationnel de la malnutrition, thème central pour comprendre l’urgence d’investir dans la nutrition.

Sous le thème général « Investir dans la nutrition : un choix stratégique pour la santé et le développement durable des générations », les échanges permettront de présenter les progrès réalisés par le Bénin, mais aussi de les enrichir des expériences réussies ailleurs, comme celles du Vietnam.

Parallèlement aux travaux scientifiques et institutionnels, un Village de la Nutrition, ouvert au grand public sur la Place de l’Amazone, proposera un espace convivial d’exposition de solutions innovantes, de partage d’expériences et de sensibilisation. Ainsi, en réunissant experts, décideurs et citoyens, le Bénin entend faire de la nutrition un pilier majeur de sa stratégie de développement et inspirer l’ensemble du continent. (Source : Cellule de communication ANAN)