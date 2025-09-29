Investissements en Algérie : une nette amélioration constatée dans un secteur

Les flux d’investissements en Algérie connaissent un rebond marqué depuis 2023, après une période de baisse significative. Les données de la balance des paiements de la Banque d’Algérie indiquent que les entrées de capitaux étrangers ont atteint 1,049 milliard de dollars en 2023 et se sont légèrement renforcées à 1,181 milliard en 2024, signalant un climat économique plus favorable. Parallèlement, les placements algériens à l’étranger restent encore modestes, alternant pertes et gains faibles ces dernières années. La capacité du pays à séduire de nouveaux investisseurs constitue un enjeu central pour diversifier ses sources de croissance et renforcer son développement économique.

Une reprise progressive des flux étrangers

Les investissements directs étrangers ont subi des variations importantes depuis 2020. Après avoir atteint 1,125 milliard de dollars en 2020, année marquée par les restrictions sanitaires, ils ont reculé à 0,920 milliard en 2021 avant de tomber à 0,171 milliard en 2022. Cette période a reflété l’incertitude mondiale et les contraintes liées à la pandémie. La remontée en 2023, avec 1,049 milliard, traduit une amélioration sensible du cadre économique et juridique, et laisse entrevoir un regain d’intérêt pour les projets algériens.

Stratégies régionales pour stimuler l’économie

Les pays du Maghreb mettent en œuvre diverses mesures pour soutenir leurs économies et attirer des capitaux. En Algérie, les autorités cherchent à simplifier les formalités administratives et à développer des zones industrielles pour inciter l’investissement. Le Maroc se concentre sur les énergies renouvelables et le tourisme, tandis que la Tunisie favorise les technologies innovantes et les startups à travers des incitations fiscales ciblées.

Ces efforts visent à réduire la dépendance aux hydrocarbures et à générer des emplois durables. L’évolution des IDE montre également l’impact des réformes économiques et du renforcement des structures légales pour sécuriser les investissements étrangers.

Sur la période 2020-2024, la tendance générale montre une nette amélioration des flux entrants, confirmant que l’Algérie bénéficie d’un environnement plus attractif pour les investissements dans plusieurs secteurs clés.