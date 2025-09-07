JIA 2025: Le Bénin célèbre ses acquis et engage les citoyens à poursuivre l’effort collectif

Ph DR

Cotonou, le 07 Septembre 2025 – À la veille de la célébration de la Journée Internationale de l’Alphabétisation (JIA), la Ministre des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle, Madame Véronique TOGNIFODE, a délivré un message à la nation béninoise. Un plaidoyer pour une alphabétisation moderne, inclusive et numérique, dressant le bilan des progrès accomplis et appelant à une mobilisation générale pour éradiquer l’analphabétisme sous toutes ses formes.

Dans son allocution, la Ministre a rappelé le fondement de cette journée instituée par l’UNESCO en 1965 : réaffirmer l’alphabétisation comme un droit fondamental et un levier indispensable de développement durable. Le thème de cette année, « Promouvoir l’alphabétisation à l’ère numérique », place le Bénin au cœur d’un enjeu mondial crucial.

L’alphabétisation numérique : un impératif pour ne laisser personne de côté

Madame TOGNIFODE a insisté sur la double mission de l’alphabétisation aujourd’hui. « Savoir lire et écrire doit aller de pair avec la capacité d’utiliser un smartphone, de naviguer sur Internet ou d’accéder aux services en ligne », a-t-elle déclaré. Elle a mis en garde contre le « fossé numérique », nouveau visage de l’exclusion, qui marginalise ceux qui ne maîtrisent pas ces outils désormais essentiels.

Les réformes phares du Gouvernement Talon

Le message de la Ministre a été l’occasion de détailler la stratégie offensive menée par le Bénin pour conjuguer apprentissage traditionnel et innovations technologiques. Sous l’impulsion du Président Patrice TALON, plusieurs réformes majeures ont été entreprises :

Le lancement du portail pédagogique alpha.educmaster.bj .

. La création de bibliothèques numériques fixes et itinérantes pour encourager la lecture.

fixes et itinérantes pour encourager la lecture. Le déploiement de la plateforme XANOO pour l’alphabétisation fonctionnelle et la formation professionnelle.

pour l’alphabétisation fonctionnelle et la formation professionnelle. L’introduction de langues béninoises sur les moteurs de recherche pour valoriser le patrimoine linguistique national.

Ces initiatives s’inscrivent dans le cadre de la Stratégie Nationale d’Alphabétisation et d’Éducation des Adultes (SNAEA) et sont renforcées par des programmes comme le PAGEDA (Programme d’Appui à la Gestion Décentralisée de l’Alphabétisation mis en œuvre avec l’appui de la coopération suisse) et le programme Faire-Faire financé par l’État.

Un succès qui dépend de l’engagement de tous

Si les actions gouvernementales tracent la voie, la Ministre a tenu à souligner que le succès de cette ambition nationale est une responsabilité partagée. « Il repose sur l’engagement de chacun de nous : parents, enseignants, élus locaux, acteurs sociaux et économiques, leaders communautaires, jeunes et adultes », a martelé la ministre Véronique TOGNIFODE.

Elle a lancé un appel solennel pour que « chaque Béninoise et chaque Béninois se mobilise » derrière ces efforts, affirmant que l'alphabétisation est la clé non seulement d'un acquis personnel, mais aussi d'une « participation citoyenne éclairée, d'une économie prospère et d'une société solidaire ».