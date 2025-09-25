La Russie répond à Trump: « les ours de papier n’existent pas »

Le sommet d’Anchorage, organisé début août sur la base aérienne d’Anchorage, avait des allures de rencontre historique. Donald Trump y a reçu Vladimir Poutine avec les égards dus à un partenaire stratégique : tapis rouge, honneurs militaires et trois heures d’entretiens en tête-à-tête.

L’enjeu ? Trouver une issue à la guerre en Ukraine, un conflit entré dans sa quatrième année, qui épuise les ressources et redessine les alliances mondiales. Fort de sa conviction en une relation privilégiée avec le président russe, Trump misait sur un cessez-le-feu rapide. Pourtant, malgré les sourires et les poignées de main, les discussions ont accouché d’un statu quo décevant, révélant l’ampleur du fossé entre les deux puissances.

Trump et Poutine se sont rencontrés

Cette rencontre, première sur le sol américain depuis des années, illustrait l’approche atypique de Trump en diplomatie : miser sur le rapport personnel pour dénouer des crises complexes. Mais l’optimisme initial s’est heurté à une réalité tenace : les positions de Washington et de Moscou restent diamétralement opposées.

Les observateurs ont souligné un paradoxe saisissant, des échanges en apparence cordiaux, mais sans avancée tangible, confirmant les limites d’une médiation bilatérale dans un conflit aux ramifications globales. L’échec des négociations a rapidement transformé l’espoir en amertume, laissant présager une escalade plutôt qu’une détente.

Trump change de ton, la fin de la diplomatie du « deal » ?

Face à l’immobilisme russe, la réaction de Trump a été aussi soudaine que radicale. Sur Truth Social, il a publiquement raillé la puissance militaire de Moscou, la décrivant comme une « coquille vide« , un « Ours de Papier » incapable de l’emporter en Ukraine. Plus surprenant encore, il a brandi la menace d’un soutien accru à Kiev, évoquant des livraisons d’armes massives de la part de l’OTAN et une victoire totale de l’Ukraine.

Le Kremlin n’a pas laissé ces attaques sans réponse. Par la voix de Dmitri Peskov, il a balayé les critiques avec mépris, affirmant que l’économie russe résiste aux sanctions et que l’ »opération militaire spéciale » se poursuivra coûte que coûte. Peskov a même ironisé sur les tentatives de dialogue avec Washington, les qualifiant de « perte de temps » ajoutant que les « Ours de papier » n’existaient d’ailleurs pas.

Mais où en est vraiment Moscou ?

Derrière cette fermeté affichée se cache une réalité plus nuancée : malgré les dénégations officielles, l’été 2025 a vu le ministre des Finances russe alerter sur les risques de récession. Pourtant, Moscou refuse tout recul, transformant chaque critique en prétexte pour réaffirmer sa détermination à poursuivre le conflit et à atteindre les objectifs fixés.

Les déclarations belliqueuses de Trump risquent d’ailleurs de raviver la volonté russe d’atteindre Kiev… L’idée d’un échec en Ukraine est d’ailleurs considéré comme du pur délire. Paradoxalement, la prise de parole du président américain pourrait aussi raviver la cohésion occidentale autour de l’Ukraine, avec des discussions déjà engagées pour un nouveau paquet d’aides militaires coordonné avec l’Allemagne.