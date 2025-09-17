La star de la boxe Devin Haney demande à son ex de restituer 350 000 $ de cadeau

Photo : John Nacion/Getty Images and Photo by Prince Williams/FilmMagic

Le boxeur américain Devin Haney a engagé une action judiciaire contre son ex-compagne Leena Sayed pour récupérer environ 350 000 dollars de biens offerts durant leur relation. La plainte a été déposée après leur rupture et vise des articles de luxe, selon des documents cités par le média TMZ. Cette affaire attire l’attention du public et des juristes sur la qualification légale de tels cadeaux dans un contexte de séparation. Une première audience sur un dossier connexe est prévue le mois prochain en Floride.

Une plainte aux enjeux financiers et juridiques

Les documents judiciaires indiquent que Devin Haney, champion invaincu de la boxe américaine, réclame à Leena Sayed, mère de sa fille, la restitution d’objets de valeur acquis au fil de leur relation. Les biens mentionnés incluraient des sacs de créateurs, des bijoux sertis de diamants et potentiellement un véhicule haut de gamme. Pour l’entourage du sportif, il s’agit d’un « droit légitime » lié à l’annulation de leurs projets de mariage, considérant que ces dons avaient une finalité conditionnelle. La demande pourrait s’appuyer sur le droit floridien, qui applique une logique de répartition équitable des biens plutôt que d’égalité stricte.

Au-delà des montants en jeu, l’affaire illustre la manière dont les tribunaux américains arbitrent les différends sentimentaux liés à des transactions financières substantielles. Les avocats de Haney soutiennent qu’il entend « défendre sa réputation » face à ce qu’il estime être des accusations infondées. Les prochaines audiences devraient déterminer si les cadeaux offerts doivent être considérés comme des biens matrimoniaux, susceptibles d’un partage, ou comme des prêts personnels. Cette distinction technique pourrait influencer durablement la jurisprudence.

Publicité

Des précédents médiatiques et un climat conflictuel

Le litige actuel ne constitue pas le premier affrontement judiciaire entre les deux ex-partenaires. Ces derniers mois, Haney avait déjà intenté une action pour extorsion et diffamation, accusant Sayed de lui imposer des conditions financières pour voir leur enfant. Parallèlement, Sayed a obtenu une ordonnance restrictive temporaire, alléguant des violences domestiques. La confrontation judiciaire se poursuit donc sur plusieurs fronts, et le jugement attendu pourrait faire l’objet de commentaires nourris dans les médias spécialisés.

Un rappel de l’histoire de Mariah Carey et de son ex-fiancé James Packer permet de situer ce type de contentieux. Après la fin de leurs fiançailles en 2016, la chanteuse avait réclamé près de 50 millions de dollars au magnat australien, invoquant des frais et des sacrifices liés à leur vie commune. Le règlement s’était conclu par un accord incluant une compensation financière et la conservation de la bague de fiançailles. Ce précédent démontre que les litiges concernant les cadeaux de grande valeur dans les relations de célébrités ne sont pas exceptionnels et qu’ils posent régulièrement des questions de droit et d’image publique.