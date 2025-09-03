L’Algérie réunit son Conseil de sécurité, que se passe-t-il réellement ?

Avec les bouleversements géopolitiques et les défis sécuritaires au niveau du Sahara, des pays comme l’Algérie mobilisent de grands moyens pour assurer leur intégrité territoriale. Grande puissance militaire en Afrique, Alger ne cesse d’enclencher des mécanismes audacieux pour anticiper les menaces sécuritaires.

Selon des informations relayées par le média Hespress qui cite Sahel Intelligence, le chef d’état-major de l’armée algérienne, le général Saïd Chengriha, a convoqué en urgence le Conseil de sécurité nationale. Cette rencontre avait pour objectif d’examiner la situation sécuritaire aux frontières sud et est du pays, où plusieurs foyers de tension suscitent des inquiétudes.

Des menaces aux frontières maliennes et libyennes

Les débats auraient notamment porté sur la progression des groupes armés dans le nord du Mali, une zone marquée par une recrudescence d’activités terroristes. Les autorités militaires redoutent un effet de débordement vers les régions algériennes de Tamanrasset et d’In Guezzam. Du côté oriental, l’instabilité chronique en Libye reste également un facteur de préoccupation. Ces deux voisins, chacun en proie à des dynamiques sécuritaires complexes, constituent un défi permanent pour Alger.

Les frontières algériennes s’étendent sur des milliers de kilomètres dans des zones désertiques difficiles à contrôler. Cela les rend particulièrement vulnérables aux infiltrations, qu’il s’agisse de trafics ou de mouvements armés. La situation actuelle pousse donc l’armée algérienne à renforcer ses dispositifs de surveillance et à anticiper tout risque d’escalade.

Pour Alger, la priorité est de maintenir la stabilité intérieure face aux menaces transnationales. Le Conseil de sécurité nationale aurait ainsi passé en revue plusieurs mesures destinées à consolider la présence militaire et à prévenir toute déstabilisation venue de l’extérieur. En convoquant cette réunion exceptionnelle, le haut commandement militaire algérien montre sa volonté de rester en alerte face aux défis sécuritaires actuels.