Le Maroc dénonce l’attaque israélienne visant le Qatar

Mohammed VI (LUDOVIC MARIN/AFP)

Les relations entre le Maroc et Israël ont connu un net réchauffement ces dernières années. Rabat et Tel-Aviv ont multiplié les coopérations dans des secteurs sensibles comme la défense, l’innovation technologique et les échanges commerciaux. Cette proximité avait souvent laissé penser que le Royaume adopterait une position prudente face aux actions israéliennes dans la région. Pourtant, la récente offensive menée par Israël sur la capitale qatarie a poussé les autorités marocaines à sortir de leur réserve et à afficher une prise de position ferme.

Une solidarité affichée avec Doha

Le ministère marocain des Affaires étrangères a exprimé une condamnation catégorique de l’attaque qui a visé les domiciles de responsables du Hamas installés à Doha. Dans ce communiqué, Rabat dénonce non seulement une « agression » qualifiée d’odieuse, mais aussi une atteinte directe à la souveraineté du Qatar. En réaffirmant son soutien total à l’émirat, le Maroc souligne que la sécurité et la stabilité de ce pays du Golfe sont jugées indissociables de la protection de ses habitants et des étrangers qui y résident.

Publicité

Cette réaction peut surprendre si l’on se souvient que Rabat et Tel-Aviv coopèrent étroitement dans plusieurs domaines stratégiques. Mais à travers cette déclaration, le Maroc cherche à rappeler que ses choix diplomatiques ne se réduisent pas à des alliances bilatérales, et que le respect de l’intégrité territoriale des États reste un principe non négociable.

Un message au-delà de Doha

En condamnant Israël, Rabat adresse aussi un signal à l’opinion publique arabe, où les sensibilités liées à la cause palestinienne demeurent très fortes. Le Royaume s’efforce de maintenir une posture équilibrée : développer ses relations avec Israël tout en ne laissant aucune ambiguïté quant à son rejet de toute violation de souveraineté d’un État tiers.

Ce double positionnement rappelle l’équilibre fragile auquel doivent s’astreindre de nombreux pays de la région, partagés entre opportunités diplomatiques et économiques et la nécessité de rester fidèles à des principes largement partagés dans leurs sociétés. Pour le Maroc, il s’agit aussi de préserver son image d’acteur responsable sur la scène internationale, capable de défendre des alliances tout en dénonçant des dérives. La réaction ferme de Rabat illustre la complexité de sa diplomatie : un pays qui coopère avec Israël mais qui, dans le même temps, n’hésite pas à s’opposer publiquement à certaines de ses actions lorsqu’elles franchissent des lignes jugées intolérables