Le Maroc va accueillir le tournage d’une célèbre série américaine

Centre-ville de Casablanca. Photo : Karim Achalhi

Ces dernières années, le Maroc s’est imposé comme un véritable aimant pour les productions cinématographiques internationales. Sa diversité de paysages, allant des villes modernes aux sites historiques en passant par des déserts spectaculaires, ainsi que ses infrastructures de tournage performantes, séduisent de plus en plus les réalisateurs du monde entier. Le royaume chérifien offre des décors naturels et urbains qui permettent de réduire les coûts tout en garantissant une esthétique visuelle de haut niveau.

Dans ce contexte, le Maroc accueille actuellement le tournage de la saison 2 de la célèbre série américaine d’action et de suspense « The Terminal List », produite par Amazon Prime Video, comme le rapporte Bladi.net. Depuis plusieurs semaines, l’équipe de production est installée dans le pays, et cinq épisodes sur huit sont déjà filmés dans différents sites marocains tels que Marrakech, Casablanca ou encore Tanger.

Publicité

Le choix du Maroc n’est pas un hasard. Le royaume dispose d’une expertise reconnue dans l’accueil de tournages internationaux, avec des professionnels qualifiés et des infrastructures adaptées aux besoins des grandes productions. De plus, sa position géographique et son climat favorable permettent de réaliser des prises de vues dans des conditions optimales tout au long de l’année.

Pour les acteurs locaux et l’économie nationale, ces tournages représentent une opportunité importante. Ils génèrent des emplois, favorisent les échanges de compétences et attirent des investissements directs dans l’industrie audiovisuelle. Ils renforcent également l’image du Maroc comme hub cinématographique capable de rivaliser avec d’autres destinations internationales. Avec « The Terminal List », le royaume continue de prouver qu’il est devenu un partenaire privilégié pour les poids lourds d’Hollywood, mêlant potentiel naturel, savoir-faire technique et infrastructures modernes.