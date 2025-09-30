Les USA signent une entente monétaire avec la Suisse

Dans un monde ou les guerres commerciales et les suspicions de dumping monétaire empoisonnent les relations économiques, la Banque nationale suisse (BNS), le Département fédéral des finances (DFF) et le Trésor américain ont scellé une alliance symbolique.

Leur déclaration conjointe, publiée récemment, envoie un signal fort : renoncement à toute manipulation des taux de change pour fausser la concurrence. Un engagement qui s’inscrit dans le droit fil des principes défendus par le FMI et le G20, mais qui prend une résonance particulière à l’ère des tensions protectionnistes.

Suisse et USA s’accordent autour d’un projet

Cette initiative n’est pas anodine. En réaffirmant leur attachement à une gestion monétaire responsable, Berne et Washington cherchent à désamorcer les critiques récurrentes sur les pratiques suisses. Car si la BNS intervient régulièrement sur le marché des changes, c’est avant tout pour contrer la surévaluation du franc, un réflexe de survie pour une économie ultra-dépendante de ses exportations. Un équilibre délicat, où chaque intervention est désormais passée au crible, surtout depuis que les États-Unis ont un jour qualifié la Suisse de « manipulatrice de devises ».

Le franc suisse, entre stabilité et suspicions

La BNS assume pleinement son rôle : ses interventions ciblées sur le marché des changes ne visent pas à dévaluer artificiellement le franc, mais à préserver la compétitivité de l’économie helvétique. Une nuance cruciale, rappelée dans la déclaration commune, même si celle-ci, dépourvue de valeur juridique, relève davantage de la diplomatie que du droit. Depuis 2022, le dialogue entre les deux pays s’est intensifié, avec des échanges réguliers pour éviter les quiproquos et apaiser les tensions héritées du passé.

Ces discussions arrivent à point nommé. En août dernier, les États-Unis ont frappé fort en imposant un droit de douane de 39 % sur certains produits suisses, une mesure qui a envenimé les relations bilatérales. Dans ce contexte tendu, la déclaration conjointe apparaît comme une tentative de réchauffement, une manière de rappeler que la stabilité monétaire et la transparence restent des priorités partagées. Même si, dans l’ombre, les désaccords commerciaux persistent.