Lettre de voiture électronique internationale : La phase expérimentale lancée au Bénin

Le Ministère du Cadre de Vie et des Transports en charge du Développement durable, en collaboration avec l’Agence nationale des Transports terrestres (ANaTT), a procédé, mercredi 24 septembre 2025, au lancement de la phase expérimentale de la Lettre de voiture électronique internationale, document numérique qui sert de contrat et d’attestation officielle pour le transport routier de marchandises à l’international.

Cette innovation, déployée via la plateforme SYGFR (Système de gestion du fret routier), est financée par Enabel dans le cadre du projet PASport. Elle s’inscrit dans la dynamique de professionnalisation du secteur des transports engagée par le gouvernement depuis 2016. Le dispositif vise à améliorer la traçabilité du fret, réduire les risques de fraude et harmoniser les pratiques entre acteurs. Plus de 1 300 transporteurs sont déjà enrôlés dans le système depuis novembre 2023, contre seulement 406 auparavant. La plateforme permet désormais l’émission des Lettres de voiture électronique internationale, devenues obligatoires pour les cargaisons transfrontalières, ainsi que l’enregistrement des conducteurs, des véhicules et la délivrance des cartes de transport.

L’inscription se fait directement en ligne, avec des frais fixés à 3 000 FCFA par an pour le transport national et 1 000 FCFA par pays pour l’international. Un certificat de conformité pour les remorques est également disponible au tarif de 12 000 FCFA. Le dispositif respecte les normes communautaires et nationales, notamment l’Acte uniforme de l’Ohada et les textes de l’Uemoa, tout en garantissant un meilleur suivi des quotas de fret et des tarifs homologués.

Au nom du ministre, Joseph Ahissou a réaffirmé l’engagement du gouvernement à sécuriser davantage les routes à travers des campagnes de sensibilisation et des contrôles renforcés contre les surcharges, les excès de vitesse et autres comportements à risque. La cérémonie s’est achevée par la remise symbolique des premières Lettres de voiture électronique internationale à des conducteurs de camions prêts à prendre la route.