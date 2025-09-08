Libération des espaces publics au Bénin : Le ministre de l’Intérieur donne de nouvelles consignes

Alassane Séïdou, Photo: Présidence du Bénin

Le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique a annoncé de nouvelles mesures pour faire respecter l’ordre public dans les grandes villes du pays. À travers un communiqué officiel, il a instruit la Police républicaine à agir de manière coordonnée avec les autorités communales et locales afin de mettre fin aux occupations anarchiques des espaces publics et à la circulation des véhicules à bras.

Selon le communiqué, la réoccupation désordonnée des espaces publics précédemment dégagés compromet les efforts déjà consentis pour restaurer l’ordre urbain. Plusieurs pratiques illégales persistent : circulation anarchique de véhicules à bras sur les axes asphaltés et les trottoirs, exposition de pneus usagés le long des artères, vente à la sauvette, prolifération d’urinoirs improvisés et divagation d’animaux domestiques.

Ces comportements perturbent la circulation, créent des risques pour la sécurité et la santé publique et génèrent une pollution nuisible à l’environnement. Le ministère souligne que ces pratiques portent atteinte à plusieurs composantes de l’ordre public : sécurité, tranquillité et salubrité.

Des mesures fermes annoncées

Pour y remédier, le ministère a instruit la Police républicaine de procéder au retrait systématique des véhicules à bras et des pneus usagés, mais aussi de lutter contre la vente illégale sur la voie publique et les formes de pollution environnementale. Les propriétaires de magasins, boutiques et débits de boissons sont appelés à libérer les trottoirs et les espaces publics sous peine de sanctions.

Le communiqué rappelle également que la divagation des animaux domestiques reste strictement interdite dans les villes. Le gouvernement invite les populations à mettre fin à ces violations et à collaborer activement avec les services de la Police républicaine pour garantir l’ordre public. L’objectif affiché est de préserver la sécurité des citoyens, la tranquillité sociale et la salubrité des espaces urbains.