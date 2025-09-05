Maghreb : accord signé pour l’achat de missiles américains « Javelin »

Armée de l'air tunisienne (aviationsmilitaires)

Les pays du Maghreb continuent de renforcer leur coopération militaire avec les États-Unis, confirmant ainsi l’importance stratégique de la région pour Washington. Depuis plusieurs années, les USA ont noué divers partenariats dans le domaine de l’armement avec les armées locales, allant de la formation à la fourniture d’équipements sophistiqués. Cet engagement permet aux pays maghrébins de moderniser leurs forces tout en consolidant les liens avec l’un des principaux fournisseurs d’armes au monde.

Le Javelin, un choix stratégique

Récemment, un nouvel accord a été signé pour l’achat de missiles anti-blindés Javelin, conçus par la coentreprise Raytheon-Lockheed Martin. Selon Brian Burton, vice-président de Raytheon pour les tirs de précision et les manœuvres, le Javelin reste « le système anti-blindé le plus efficace et le plus éprouvé au combat au monde ».

Publicité

Les nouveaux acquéreurs, le Brésil et la Tunisie, deviendront ainsi les premiers opérateurs de Javelin respectivement en Amérique du Sud et en Afrique du Nord. Avec un budget de 900,5 millions de dollars, ce contrat marque une étape majeure dans la diffusion de ce système sur plusieurs continents et illustre la confiance placée dans sa technologie éprouvée.

Implications régionales et sécuritaires

Au-delà de l’aspect technique, l’acquisition de Javelin par la Tunisie renforce sa posture défensive dans une zone parfois instable et contribue à équilibrer les rapports de force régionaux. Pour les États-Unis, ce type de transaction permet de maintenir une influence militaire et diplomatique significativ au niveau du Maghreb tout en soutenant l’industrie nationale de l’armement.

L’accord souligne également l’importance pour les pays du Maghreb de disposer de moyens de dissuasion modernes face aux menaces potentielles, tout en s’intégrant dans une stratégie plus large de sécurité régionale. Le Javelin, avec sa précision et sa capacité à neutraliser des blindés, offre une flexibilité opérationnelle cruciale pour les forces armées locales.

Cette opération illustre la convergence des intérêts technologiques, stratégiques et diplomatiques. Alors que la Tunisie se positionne comme un acteur militaire crédible en Afrique du Nord, les États-Unis consolident leur rôle de fournisseur clé, dans une région où l’équilibre des forces reste sensible et les partenariats militaires essentiels pour la stabilité.