Photo DR

Les États d’Afrique, et plus particulièrement ceux du Maghreb, ont multiplié les efforts pour moderniser leurs armées. Des milliards de dollars ont été consacrés à l’acquisition de blindés, de frégates et surtout d’avions de combat, transformant certaines capitales en vitrines d’arsenaux flambant neufs. Derrière cette course aux équipements se cache une logique de survie stratégique : après avoir observé la rapidité avec laquelle certaines nations ont été neutralisées par des frappes étrangères, les gouvernements cherchent à éviter le sort de la Libye en 2011. Dans cette compétition régionale, un pays se distingue nettement par la cohérence de ses choix militaires selon une analyse d’experts militaires : l’Algérie.

Une architecture de défense qui n’a pas d’équivalent régional

Selon l’analyse de Military Watch Magazine, l’Algérie a construit, au fil des années, un dispositif aérien et anti-aérien capable de compliquer sérieusement toute tentative d’agression par une puissance étrangère. L’armée algérienne s’appuie sur une combinaison unique de systèmes venus de Russie et de Chine, échappant ainsi aux restrictions souvent imposées par les fournisseurs occidentaux.

Au cœur de ce dispositif, on retrouve des batteries de missiles sol-air de longue portée comme les S-300PMU-2, les S-400 ou encore le système chinois HQ-9. Ces équipements sont complétés par des défenses intermédiaires de type BuK-M2, qui assurent une couverture à moyenne distance. La logique est celle d’un bouclier multicouche, capable de traiter différents niveaux de menace, depuis les drones jusqu’aux avions de chasse les plus modernes.

Publicité

À cela s’ajoute une flotte aérienne redoutable : plus de 70 Su-30MKA, des Su-35 de dernière génération et des MiG-29M conçus pour l’interception rapide. Les experts notent que, comparativement, ces appareils sont en moyenne plus récents que ceux alignés par Israël ou la Turquie, ce qui confère un avantage technique non négligeable.

Une indépendance militaire devenue rare dans la région

L’autre singularité de l’Algérie tient à son indépendance vis-à-vis des armements occidentaux. Là où des pays comme l’Égypte, l’Arabie saoudite ou la Jordanie dépendent massivement des avions américains F-16, livrés avec des versions allégées et soumis à des restrictions de codes d’utilisation, Alger a choisi une autre voie. En se tournant vers Moscou et Pékin, le pays a acquis des systèmes complets, sans limitation d’emploi, garantissant une liberté d’action totale.

Ce choix stratégique est né d’une leçon amère : en 2011, la Libye voisine, pourtant dotée d’une armée conséquente, a été réduite à l’impuissance face à une campagne aérienne de l’OTAN. Cette expérience a servi de catalyseur, poussant Alger à renforcer massivement sa défense aérienne dès le début des années 2010. Aujourd’hui, cet effort fait de l’Algérie le seul État du Maghreb dont l’espace aérien serait réellement capable de résister à une attaque israélienne ou occidentale, selon le magazine américain.

Un signal au-delà des frontières algériennes

Cette évaluation, si elle ne garantit pas l’invulnérabilité totale de l’Algérie, envoie un signal fort : dans une région où les capacités militaires sont souvent dépendantes de la bonne volonté des fournisseurs occidentaux, Alger fait figure d’exception. Son modèle pourrait inspirer d’autres pays qui cherchent à préserver leur autonomie stratégique. Mais il place aussi l’Algérie dans une position singulière : celle d’un État qui, par ses choix militaires, affirme sa volonté d’indépendance face aux grandes puissances.

En qualifiant l’Algérie de seule nation de la région à disposer d’une défense aérienne crédible, Military Watch Magazine rappelle que la sécurité ne repose pas uniquement sur l’accumulation d’armements, mais aussi sur la liberté d’en user. Et c’est sans doute là que réside la véritable force du « bouclier » algérien.