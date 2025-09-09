Maroc-Israël : renforcement stratégique des liens militaires

Photo: Marines

Le Maroc a entamé depuis plusieurs années une modernisation progressive de ses forces armées, en s’appuyant sur des partenariats internationaux variés pour renforcer ses capacités de défense et s’adapter aux menaces contemporaines. Des programmes de formation, des acquisitions technologiques et des coopérations en matière de renseignement ont progressivement permis aux Forces Armées Royales (FAR) d’élargir leur palette opérationnelle et de se positionner sur des segments de défense de plus en plus spécialisés. Cette ouverture vers des partenariats stratégiques conduit naturellement le royaume à explorer de nouvelles collaborations avec des industriels étrangers capables d’apporter des solutions innovantes aux défis sécuritaires actuels.

Des démonstrations technologiques au cœur de la coopération

Récemment, une délégation de hauts responsables des FAR s’est rendue en Israël pour rencontrer des industriels de la défense, à l’invitation. L’information a été rapporté par nos confrères de Maghreb Emergent qui citent Africa Intelligence. Cette visite a permis aux responsables militaires marocains de découvrir des systèmes anti-drones, illustrant l’importance croissante de la protection aérienne face aux menaces asymétriques. Par ailleurs, des dispositifs de visée de précision ont été présentés, offrant des exemples concrets de technologies susceptibles de transformer l’efficacité opérationnelle des FAR sur le terrain.

Publicité

Ces échanges ne se limitent pas à la simple démonstration d’armes. Les discussions ont également porté sur la possibilité de projets conjoints, touchant des domaines sensibles comme la cybersécurité et l’intelligence artificielle appliquée à la défense. L’objectif est double : acquérir des systèmes avancés tout en développant des capacités locales de recherche et d’intégration, à l’image de ce que certaines armées modernes appellent la “co-création technologique”, où l’achat s’accompagne d’un transfert de savoir-faire.

Vers une défense plus connectée et réactive

L’intérêt de Rabat pour ces collaborations reflète une volonté de se préparer à des conflits qui ne se mesurent plus uniquement en nombre de soldats ou de chars, mais en rapidité de réaction et maîtrise des données. Les systèmes anti-drones et les solutions de ciblage de précision ne sont pas de simples gadgets : ils permettent de sécuriser des zones critiques et de limiter les risques liés aux engagements modernes, où les menaces peuvent surgir à distance et en quelques secondes.

En renforçant ses liens avec Israël, le Maroc explore un équilibre entre acquisitions directes et coopération technologique, ouvrant la voie à une défense plus connectée et intelligente. Ces initiatives suggèrent également une capacité accrue à intégrer de nouvelles technologies dans les doctrines opérationnelles existantes, renforçant ainsi l’autonomie stratégique des FAR face à des défis divers et imprévisibles.