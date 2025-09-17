Maroc: la plus grande gigafactory de batteries d’Afrique bientôt opérationnelle

Assemblage d'une batterie de voiture (AUDI AG)

Le royaume chérifien accueillera d’ici 2026 une usine géante de batteries, fruit d’un investissement de la société chinoise Gotion High-Tech. Implantée à Kénitra, cette infrastructure industrielle d’envergure produira batteries et composants clés pour l’automobile électrique. Elle visera à approvisionner aussi bien les constructeurs présents au Maroc que les marchés européens et africains. L’investissement, estimé à 5,6 milliards de dollars selon Business Insider Africa, doit générer des milliers d’emplois et consolider la place du Maroc comme plateforme technologique régionale.

Un projet structurant pour l’industrie marocaine

La future usine de Gotion High-Tech représente l’une des plus importantes initiatives industrielles annoncées dans le pays au cours de la dernière décennie. Sa mise en service est attendue pour le troisième trimestre 2026, avec une capacité initiale de 20 gigawatts-heures par an. À moyen terme, la production pourrait atteindre 100 gigawatts-heures, un volume capable de répondre à la demande croissante en batteries pour véhicules électriques sur les deux rives de la Méditerranée. Selon Khalid Qalam, directeur de Gotion au Maroc, l’unité produira également des anodes et des cathodes, indispensables à la fabrication des batteries lithium-ion.

La localisation à Kénitra, au nord-ouest du pays, n’est pas anodine. Cette ville abrite déjà une importante zone industrielle où sont installés des constructeurs comme Renault et Stellantis, qui trouveront ainsi un fournisseur stratégique à proximité. Le projet prévoit environ 2 300 emplois directs lors de la première phase et jusqu’à 10 000 postes à terme. Pour le Maroc, il s’agit d’une opportunité majeure de renforcer sa base industrielle et de diversifier son économie, dans un secteur à haute valeur ajoutée. Des partenariats futurs avec des centres de recherche ou des universités locales sont évoqués, ce qui pourrait nourrir des projets de coopération scientifique et technique.

Le rôle d’une gigafactory dans la transition énergétique

Une gigafactory désigne une usine dont la capacité se mesure en gigawatt-heures de production annuelle de batteries. Popularisé par Tesla, ce terme illustre l’ampleur industrielle nécessaire pour accompagner l’essor mondial de la mobilité électrique. Les véhicules électriques, dont les ventes progressent fortement en Europe et en Chine, reposent en grande partie sur ces batteries lithium-ion. Pour un pays comme le Maroc, disposer d’une telle infrastructure signifie intégrer un maillon clé de la chaîne de valeur mondiale et réduire la dépendance aux importations. Cela s’inscrit aussi dans la volonté des autorités de promouvoir les énergies renouvelables, déjà soutenues par des projets solaires et éoliens de grande ampleur.

La présence croissante d’investisseurs chinois comme BTR, CNGR, Hailiang ou Shinzoom traduit une stratégie plus large : positionner le royaume comme hub industriel entre l’Afrique, l’Europe et l’Asie. Cet ancrage dans les technologies vertes répond aux politiques publiques incitant à la transition énergétique et à la création d’emplois durables. L’usine de Kénitra devrait ainsi contribuer à la compétitivité du pays face aux autres plateformes émergentes. Certains observateurs estiment que ce projet pourrait devenir un levier pour attirer d’autres filières industrielles liées à l’électromobilité, comme l’assemblage de véhicules électriques ou le recyclage des batteries.