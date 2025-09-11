Maroc : tout savoir sur Othman Benjelloun, l’homme le plus riche du pays

© Jean-Michel Ruiz/CAIF pour JA

Au Maroc, les figures fortunées ne se limitent pas à une simple accumulation de richesse : elles jouent un rôle déterminant dans la vitalité économique du pays. En soutenant des secteurs variés, en investissant dans l’innovation et en générant des emplois, ces personnalités influent directement sur le développement et la modernisation de l’économie marocaine. Parmi elles, Othman Benjelloun occupe une place centrale, non seulement en tant que financier mais aussi en tant qu’acteur engagé dans des initiatives sociales et philanthropiques.

Une trajectoire marquée par la diversité économique

Othman Benjelloun, âgé de 93 ans, a récemment retrouvé le sommet du classement des fortunes marocaines avec un patrimoine estimé à 2 milliards de dollars. Son influence ne se limite pas à la sphère bancaire. Il détient également des parts importantes dans les secteurs de l’assurance et des télécommunications, principalement à travers sa holding FinanceCom. Ces investissements diversifiés lui permettent de consolider sa position tout en participant activement à la structuration de plusieurs segments clés de l’économie nationale.

Son rôle dans le secteur bancaire reste néanmoins central. À la tête de Bank of Africa, Benjelloun a su naviguer à travers les cycles économiques et les défis financiers, faisant croître son patrimoine de 400 millions de dollars en seulement un an, selon le classement 2025 du magazine Forbes . Cette progression l’a placé au 14ᵉ rang des fortunes africaines et au 1 952ᵉ rang mondial, confirmant l’étendue de son influence bien au-delà des frontières marocaines.

Publicité

Engagement philanthropique et vision à long terme

Au-delà des chiffres, Othman Benjelloun se distingue par un engagement constant envers la société. Son implication dans des actions philanthropiques souligne un modèle d’entrepreneuriat qui ne se limite pas à la performance économique. Il illustre la manière dont les grands acteurs financiers peuvent combiner réussite personnelle et contribution au bien commun, tout en stimulant des secteurs stratégiques de l’économie.

L’exemple de Benjelloun montre également que la gestion d’un patrimoine ne se résume pas à l’accumulation de richesses : elle implique de prendre des décisions stratégiques qui influencent la croissance de secteurs clés comme la finance, l’assurance et les télécommunications. Ses choix d’investissement illustrent comment une vision structurée et diversifiée peut renforcer non seulement la fortune personnelle, mais aussi l’écosystème économique d’un pays.

Othman Benjelloun incarne l’alliance entre influence économique et responsabilité sociale, un modèle qui inspire de nombreux entrepreneurs marocains. Sa trajectoire démontre qu’une fortune bien gérée peut avoir un impact tangible sur la société, consolidant le rôle central des grandes fortunes dans le dynamisme du Maroc.