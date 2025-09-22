 « Même pas fatigués ! » : le nouveau rendez-vous télévisé africain signé CANAL+, produit au Bénin

Les soirées télé africaines s’apprêtent à changer de visage. Dès le 28 septembre, CANAL+ lance « Même pas fatigués ! », un talk-show inédit, produit depuis Cotonou, qui promet de mêler actualité, humour, musique et rencontres avec les personnalités qui font vibrer le continent.

À la barre de ce nouveau programme, le journaliste et animateur Brice Albin Yamedseu. Chaque dimanche soir, il réunira une équipe de chroniqueurs et des invités de renom pour décrypter l’actualité africaine avec un ton à la fois sérieux et impertinent. Dans une ambiance rythmée, entre débats enflammés, performances musicales en live et interventions décalées, « Même pas fatigués ! » entend réinventer le talk-show africain.

Avec un public présent sur le plateau, l’émission mise sur l’énergie collective et une approche moderne de l’actualité, confirmant qu’en Afrique comme ailleurs, la culture est une fête, et que l’on n’est jamais trop fatigués pour en profiter.

Cotonou, nouvelle terre de production audiovisuelle

En choisissant le Bénin pour produire ce programme, CANAL+ envoie un signal fort. Le groupe audiovisuel inscrit désormais Cotonou sur la carte des grandes capitales médiatiques africaines. « Notre mission est de donner la parole aux talents africains et de créer des ponts entre les cultures. Le Bénin a tout pour devenir un carrefour de ce rayonnement », souligne Yacine ALAO, directrice générale de CANAL+ Bénin.

Cette production ambitieuse renforce l’écosystème culturel et audiovisuel local et offre une vitrine inédite aux artistes et créateurs béninois. Elle attire aussi des célébrités africaines prêtes à se déplacer jusqu’à Cotonou, faisant de la capitale économique du Bénin une scène incontournable du paysage culturel continental.

CANAL+, un partenaire des talents africains

Avec « Même pas fatigués ! », CANAL+ confirme sa volonté d’aller au-delà de son rôle de diffuseur. Le groupe s’affirme comme un véritable partenaire des créateurs et des artistes, en investissant dans des productions locales qui résonnent bien au-delà des frontières.

Diffusée chaque dimanche à 20h30 GMT sur CANAL+ MAGIC (accessible dès la formule Évasion), l’émission s’annonce comme le rendez-vous incontournable de la rentrée. Un programme audacieux, énergique et fédérateur, qui place l’Afrique et le Bénin au cœur de la modernité télévisuelle.