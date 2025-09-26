Menacé d’expulsion malgré 38 ans au Royaume-Uni, un Nigérian gagne son procès

Dans de nombreux pays, les autorités mènent régulièrement des campagnes rigoureuses contre les immigrés jugés en situation irrégulière. Ces mesures, souvent justifiées par la défense de la souveraineté nationale, se traduisent par des expulsions même lorsque les personnes concernées ont bâti l’essentiel de leur vie sur le territoire. Certaines affaires deviennent emblématiques, notamment lorsqu’elles révèlent les failles des systèmes juridiques ou mettent en lumière des drames humains liés à la rigidité administrative. C’est le cas d’Anthony Olubunmi George révélé par The Guardian

Un parcours de vie menacé par une erreur d’autrui

Anthony Olubunmi George, 63 ans, installé au Royaume-Uni depuis 1986, a longtemps vécu dans l’ombre de décisions qui remettaient en cause son droit à rester dans le pays. Malgré une vie sans condamnations et un enracinement de près de quatre décennies, ses démarches pour obtenir un titre de séjour ont systématiquement échoué. Le sort s’est encore durci lorsqu’un faux tampon d’entrée sur son passeport, fabriqué en 2005 par ses propres avocats, a déclenché une procédure d’expulsion. L’homme n’était pourtant ni complice ni bénéficiaire de cette fraude. La faute professionnelle, qui a conduit à la radiation de l’avocat impliqué, illustre comment une erreur peut basculer une existence entière dans l’incertitude.

Son handicap, aggravé par deux accidents vasculaires cérébraux survenus en 2019, rendait encore plus difficile l’idée d’un retour forcé dans un pays qu’il avait quitté depuis près de quarante ans. Cette vulnérabilité n’a pas empêché le ministère de l’Intérieur britannique de maintenir la menace d’éloignement, rappelant la dureté d’un système où les règles priment souvent sur la réalité humaine.

La justice tranche en faveur de la dignité

Le tribunal de l’immigration a finalement reconnu que la responsabilité de la fraude ne lui incombait pas. En lui accordant le droit de rester, la justice britannique a non seulement réparé une injustice personnelle, mais aussi envoyé un signal fort sur la nécessité d’examiner chaque dossier avec rigueur et humanité. Anthony George a exprimé son soulagement, évoquant la possibilité d’enfin reprendre une vie normale, après des années d’incertitude et de désespoir.

L’affaire souligne les dilemmes auxquels sont confrontés les États face aux parcours migratoires longs et complexes. Elle rappelle également que derrière chaque dossier administratif se cache une histoire faite de liens, d’espoirs et de fragilités. Si la loi trace des frontières claires, les tribunaux, eux, se trouvent souvent dans la position délicate d’arbitres entre la stricte application des règles et la reconnaissance de situations profondément humaines.