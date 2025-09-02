Métaux critiques en Afrique : nouvelle bataille entre les USA et la Chine

AFP/GWENN DUBOURTHOUMIEU

La Tanzanie attire désormais l’attention des deux plus grandes puissances économiques mondiales. Les États-Unis et la Chine multiplient les initiatives pour s’assurer une place de choix dans l’exploitation et la transformation des métaux stratégiques dont regorge ce pays d’Afrique de l’Est.

Selon les informations rapportées par l’Agence Ecofin, deux annonces récentes montrent clairement cette rivalité. Du côté américain, la société Lifezone Metals vient de sécuriser un financement de 60 millions de dollars pour développer le projet Kabanga Nickel. Ce projet vise à produire du nickel, du cuivre et du cobalt, des ressources essentielles pour les batteries électriques et l’industrie de haute technologie.

Quelques jours plus tôt, c’est un acteur chinois, Zhongzhou Mining, qui lançait la construction d’une usine de raffinage destinée au nickel et au cuivre. Présentée comme la première du genre en Tanzanie, cette infrastructure doit permettre à Pékin de renforcer sa chaîne d’approvisionnement et de réduire sa dépendance à l’égard d’autres fournisseurs.

Une compétition qui dépasse l’économie

Derrière ces projets, c’est un enjeu stratégique qui se dessine. Les métaux critiques sont indispensables à la transition énergétique, notamment pour la fabrication des véhicules électriques et des équipements de stockage d’énergie. Les USA cherchent à sécuriser leur accès à ces minerais pour soutenir leurs industries, tandis que la Chine entend consolider sa position dominante sur les chaînes de valeur mondiales.

Pour la Tanzanie, cette concurrence offre des opportunités mais soulève aussi des défis. Les investissements étrangers peuvent accélérer la transformation locale et créer des emplois. Toutefois, la dépendance vis-à-vis des grandes puissances et la nécessité de garantir une exploitation responsable des ressources imposent au gouvernement tanzanien une vigilance accrue. En s’imposant comme un terrain d’affrontement entre Washington et Pékin, Dodoma illustre à quel point les métaux critiques sont devenus un enjeu de géopolitique mondiale.