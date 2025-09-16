Meurtre de son bébé: une proche de la famille royale britannique condamnée

Constance Marten et Mark Gordon

À Londres, la justice a tranché dans l’affaire Constance Marten, 38 ans, issue d’une famille aristocratique, et de son compagnon Mark Gordon, 51 ans et originaire des Caraïbes. Tous deux ont été déclarés coupables d’homicide involontaire pour avoir exposé leur fille nouveau-née à des conditions de survie précaires. Le juge a dénoncé une « irresponsabilité manifeste » et un « mépris du danger » infligé au nourrisson. L’affaire, suivie depuis 2023, a choqué l’opinion publique britannique. Les avocats de Marten ont d’ores et déjà annoncé un recours.

De la cavale à la condamnation

Tout commence en janvier 2023, lorsqu’un véhicule incendié, appartenant au couple, est découvert dans le nord de l’Angleterre. S’ensuit une fuite de plusieurs semaines, durant laquelle Marten et Gordon se déplacent uniquement en taxis, payant en liquide pour brouiller les pistes, dormant tantôt dans des hôtels bon marché, tantôt sous une tente en plein hiver. Leur enfant, Victoria, née quelques jours plus tôt sans suivi médical, les accompagne dans cette errance.

Lorsque la police les intercepte à Brighton en février, l’enquête révèle l’absence du nourrisson. Son corps est retrouvé quelques jours plus tard dans un sac plastique entreposé dans un hangar selon ce que rapporte The Guardian. Un premier procès en 2024 n’avait pas permis d’établir clairement la cause de la mort. Lors du second, les juges ont retenu la thèse d’une hypothermie, soulignant la responsabilité directe du couple. Gordon a été condamné à 14 ans d’incarcération, prolongés de 4 ans supplémentaires en raison de sa dangerosité, tandis que Marten a écopé de 14 ans de prison pour négligence criminelle. La défense de Marten a confirmé son intention de faire appel de la condamnation.

L’ombre de l’aristocratie britannique

La trajectoire de Constance Marten a ajouté une dimension particulière au procès. Fille de Napier Marten, ancien page de la reine Elizabeth II, elle descend d’une lignée étroitement liée à la monarchie. La marraine de sa grand-mère paternelle n’était autre que la mère de la reine. Pourtant, Constance a rompu avec son milieu au début des années 2010, expliquant que sa famille désapprouvait sa relation avec Gordon et ses choix de vie.

Au Royaume-Uni, la monarchie conserve une aura symbolique et institutionnelle forte. L’attachement de la population à la couronne repose autant sur la tradition que sur l’idée de continuité nationale. C’est pourquoi toute affaire impliquant, même de loin, une personnalité issue de la noblesse retient une large couverture médiatique et interroge la responsabilité des individus face à l’héritage familial. Ce contraste entre le prestige d’un nom et la tragédie intime de ce procès a amplifié l’écho de l’affaire.