Migrants expulsés des USA : après le Rwanda, le Ghana ouvre ses portes

Les politiques migratoires américaines ont provoqué des bouleversements inattendus à travers le globe. Depuis quelques mois, le Rwanda est devenu un nom souvent cité, acceptant de recevoir des migrants expulsés des États-Unis dans le cadre d’un accord controversé. Cette initiative, qui vise à alléger la pression migratoire sur le sol américain en transférant certains individus vers un pays tiers, a suscité de nombreux débats. Sur ce modèle, le Ghana vient de franchir une nouvelle étape en proposant d’accueillir à son tour des ressortissants d’Afrique de l’Ouest expulsés des États-Unis.

Un nouveau rôle pour le Ghana : carrefour d’une migration contrainte

Le président ghanéen John Dramani Mahama a annoncé que le pays a déjà reçu quatorze personnes originaires d’Afrique de l’Ouest, expulsées des États-Unis, et qu’il est prêt à en accueillir davantage précise Reuters. Cette décision fait écho à la ligne dure adoptée par l’administration Trump, qui multiplie les expulsions de migrants en situation irrégulière. L’Amérique cherche ainsi à réduire la présence de ces populations sur son territoire, en se reposant sur des accords avec des pays africains prêts à les recevoir.

Le Ghana, grâce à une politique d’entrée sans visa pour les ressortissants ouest-africains, se trouve dans une position particulière pour devenir un point de passage obligé pour ces individus. Mais au-delà de cette simple fonction d’accueil, ce pays joue un rôle plus complexe, presque celui d’un carrefour régional où se croisent les espoirs, les contraintes et les réalités de la migration forcée. Ce positionnement soulève des questions cruciales sur la capacité du Ghana à gérer ces retours dans des conditions respectueuses de la dignité humaine et à intégrer ces populations souvent fragilisées par leur parcours migratoire.

Défis et perspectives d’une politique migratoire réciproque

Le flux récent d’expulsés vers le Ghana illustre une dynamique nouvelle : celle où les pays africains ne sont plus uniquement des points de départ de la migration, mais aussi des destinations imposées par des décisions prises ailleurs, loin de leur contrôle. L’expérience rwandaise a montré que ces transferts nécessitent une organisation solide et des programmes d’accompagnement pour éviter l’exclusion sociale et économique des rapatriés. Le Ghana devra probablement mettre en place des dispositifs similaires pour faciliter la réintégration de ces personnes, qui ont souvent vécu des situations précaires ou dangereuses avant d’être expulsées.

Par ailleurs, cette politique soulève des interrogations sur les responsabilités internationales. Qui doit garantir la protection des migrants expulsés ? La charge repose désormais sur des nations qui n’ont pas toujours les ressources ni les infrastructures nécessaires pour répondre à ces besoins urgents. Le Ghana, comme le Rwanda avant lui, se retrouve à devoir gérer les retombées humaines d’une politique migratoire américaine rigoureuse, sans que cela ait été forcément prévu dans ses stratégies nationales.