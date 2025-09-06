Mondial 2026: Messi laisse planer le doute sur sa participation

Messi (Photo : ALEXANDRE SCHNEIDER/GETTY IMAGES)

À 38 ans, Lionel Messi a relancé les interrogations sur son avenir en sélection nationale. Après avoir marqué un doublé face au Venezuela lors de la victoire 3-0 de l’Argentine, la star de l’Inter Miami a exprimé son émotion et laissé entendre que la prochaine Coupe du monde pourrait se jouer sans lui selon une de ses dernières publications sur Instagram. Entre la gestion de son corps, la pression des compétitions et l’attachement à son pays, le capitaine argentin laisse planer une ombre sur la suite de sa carrière internationale.

Messi, une légende face à un tournant décisif

Lionel Messi a encore offert un récital au public argentin. Face au Venezuela, jeudi soir, il a inscrit un doublé et conduit l’Albiceleste à une victoire éclatante (3-0). Pourtant, derrière la joie du résultat, une nuance d’incertitude plane. Dans un message publié sur Instagram, la star de l’Inter Miami a exprimé une émotion profonde et laissé entendre que sa participation à la Coupe du monde 2026 n’était pas assurée. À l’image d’un champion conscient que le temps joue désormais contre lui, il a préféré s’accorder un repos stratégique en renonçant au dernier match de qualification contre l’Équateur, privilégiant sa forme physique pour les échéances de son club.

Pour les supporters argentins, ces signes alimentent une inquiétude grandissante. Voir leur capitaine, héros de la Coupe du monde 2022, envisager de mettre fin à son aventure internationale ressemble à un scénario que beaucoup refusent d’imaginer. Si l’Argentine rêve de défendre son titre lors du Mondial en Amérique du Nord, l’idée d’une campagne sans Messi paraît presque inconcevable.

Un palmarès hors normes et une relation unique avec l’Argentine

Messi n’est pas seulement un joueur : il est une institution vivante. Depuis ses débuts sous le maillot albiceleste en 2005, il a tout connu, des désillusions les plus amères aux triomphes les plus éclatants. Pendant longtemps, l’ombre de Diego Maradona planait sur lui. On lui reprochait de briller avec le FC Barcelone sans parvenir à offrir les mêmes succès à son pays. Mais l’histoire s’est réécrite.

Son sacre à la Copa América 2021, d’abord, a marqué un tournant. En brisant une série noire de défaites en finales, Messi a enfin soulevé un trophée continental. Puis vint la consécration ultime : la Coupe du monde 2022 au Qatar. Portant l’Argentine sur ses épaules, il a illuminé le tournoi par son talent et sa détermination, inscrivant sept buts et offrant à son pays une troisième étoile historique. Avec sept Ballons d’Or, une Ligue des champions remportée à quatre reprises avec le Barça et plus de 800 buts en carrière, le numéro 10 a atteint une dimension que peu de sportifs effleurent.

Aujourd’hui, chaque match sous le maillot argentin est vécu comme un bonus, une extension d’un rêve collectif. Mais les dernières déclarations de Messi rappellent que même les légendes doivent composer avec la réalité du temps.

Et si le Mondial 2026 se jouait sans Messi ?

Si Lionel Messi décidait de tirer un trait sur la Coupe du monde 2026, l’impact dépasserait largement le cadre sportif. Pour l’Argentine, ce serait la fin d’une ère où chaque attaque se construisait autour de son génie créatif. Pour la FIFA, ce serait aussi la perte d’une icône dont la présence attire les projecteurs du monde entier. Mais il y aurait aussi un message universel derrière ce choix : même les plus grands doivent savoir quand passer le flambeau.

La prochaine génération, emmenée par des talents comme Julián Álvarez, Lautaro Martínez ou Enzo Fernández, se prépare déjà à écrire son propre chapitre. Cependant, sans Messi, l’équipe devra redéfinir son identité, trouver d’autres leviers de motivation et gérer une pression historique.

La décision finale n’est pas encore prise, mais les indices s’accumulent. Plus que jamais, Lionel Messi semble avancer match après match, sans promesse pour demain. Et c’est peut-être cette incertitude qui rend chaque apparition sous le maillot argentin encore plus précieuse.