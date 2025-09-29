Mondial 2026 : Quand le Bénin profite de la sanction de l’Afrique du Sud…

La course à la qualification pour la Coupe du monde 2026 connaît un nouveau rebondissement dans la zone Afrique. La Fédération internationale de football (FIFA) a infligé une lourde sanction à l’Afrique du Sud pour avoir aligné un joueur suspendu lors du match du 21 mars 2025 contre le Lesotho. Conséquence directe : les Bafana Bafana perdent trois points et cèdent la première place du groupe C au Bénin.

La Commission de discipline de la FIFA a confirmé ce lundi 29 septembre que la victoire sud-africaine (2-0) obtenue à Polokwane est annulée. La rencontre est désormais comptabilisée comme une défaite sur tapis vert (0-3), conformément à l’article 19 de son Code disciplinaire. En cause, la participation du milieu de terrain Teboho Mokoena, qui avait pourtant accumulé deux avertissements lors des précédentes journées face au Bénin et au Zimbabwe.

La Fédération sud-africaine de football écope en outre d’une amende de 10 000 francs suisses (plus de 7 millions FCFA). Le joueur incriminé reçoit un avertissement supplémentaire. La FIFA rappelle également que la sélection sud-africaine a contrevenu à l’article 14 du règlement des éliminatoires, renforçant ainsi la gravité de l’infraction. Avec cette décision, le classement du groupe C est totalement relancé. L’Afrique du Sud compte désormais 14 points, tout comme le Bénin, mais perd la tête au profit des Guépards en raison d’une différence de buts défavorable. Le Lesotho, qui récupère les trois points du match, reste néanmoins cinquième du groupe.

La Fédération sud-africaine conserve toutefois une possibilité de recours. Selon les dispositions en vigueur, elle dispose de dix jours pour demander les motifs de la décision et pourra ensuite saisir la Commission de recours de la FIFA. Pour le Bénin, cette décision ouvre de nouvelles perspectives. Leader à la faveur de cette sanction, l’équipe nationale peut désormais envisager plus sereinement la suite des éliminatoires et nourrir l’ambition d’une qualification historique pour le Mondial 2026.

Nouveau classement

Bénin (14 pts, +4)

Afrique du Sud (14 pts, +3)

Nigéria (11 pts, +2)

Rwanda (11 pts, 0)

Lesotho (09 pts, -6)

Zimbabwe (04 pts, -6)