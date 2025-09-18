Mondial de pétanque : le Bénin forfait à Rome pour des problèmes de visa

Le Bénin, champion du monde en titre en pétanque individuel et double, ne pourra pas défendre son sacre lors du Championnat du Monde qui se déroule actuellement à Rome, du 16 au 21 septembre 2025. Selon Bip Radio, la délégation béninoise, à l’exception de deux joueurs, est restée bloquée à Cotonou en raison de difficultés liées à l’obtention de visas.

Seuls Marcel Gbétable et Marcel Bio, vice-champions du monde en doublette, ont pu rejoindre l’Italie. L’équipe féminine, quant à elle, n’a pas quitté le Bénin, rendant impossible la participation du pays à la compétition, conformément aux règlements de la Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal (FIPJP).

Toujours selon Bip Radio, cette absence résulte d’un retard dans le lancement des démarches administratives, une situation qualifiée de regrettable au regard du statut du Bénin dans la discipline. En effet, le pays était attendu comme l’un des favoris, fort de ses performances récentes sur la scène internationale.

En août dernier, lors des Jeux Mondiaux de Chengdu 2025 en Chine, le Bénin avait brillé grâce à son icône, Marcel Gbétable, dit « Colonel GBE ». Il y a décroché le titre de champion du monde de Tir de Précision, en battant l’Italien Andrea Chiapello, tenant du titre, sur le score de 29 à 25. Ce sacre venait confirmer l’ascension fulgurante de Gbétable, déjà champion du monde en doublette mixte avec Laïma Sambo et vice-champion du monde en doublette aux côtés de Marcel Bio lors des Mondiaux 2023.

Avec de tels exploits, le Bénin s’était imposé comme une véritable terre de pétanque, capable de rivaliser avec les plus grandes nations. Le forfait de Rome 2025 représente donc un coup dur pour la délégation nationale et un manque à gagner pour le rayonnement du sport béninois.