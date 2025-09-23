Musk: son nouveau projet qui inquiète

Elon Musk (Grzegorz Wajda / SOPA Images / LightRocket / Getty Images)

Sous l’impulsion d’Elon Musk, Tesla accélère le développement de son service de robotaxis autonomes, un projet présenté comme une révolution dans le transport urbain. Des tests sont actuellement menés dans plusieurs villes des États-Unis, dont Austin (Texas), où une flotte de véhicules sans conducteur sillonne les rues.

Pourtant, cette initiative ambitieuse se heurte à des obstacles majeurs, révélant les limites de la technologie autonome de Tesla et les critiques grandissantes à son égard. Pour Musk, l’enjeu est de taille : relancer l’attractivité de la marque après une année 2025 désastreuse, marquée par un effondrement des ventes et des polémiques liées à son soutien affiché à Donald Trump.

Les essais à Austin, menés avec une poignée de Tesla Model Y adaptées, ont rapidement exposé les failles du système. En l’espace de quelques jours, plusieurs incidents ont été recensés, mettant en évidence des défaillances dans la gestion de situations routières basiques. Ces dysfonctionnements, survenus en conditions réelles, jettent un doute sur la capacité de l’IA embarquée à assurer une conduite totalement autonome, comme promis par l’entreprise.

Des dysfonctionnements récurrents qui questionnent la fiabilité

Les problèmes observés vont des erreurs de trajectoire (comme des changements de voie brutaux) à des réactions inappropriées face à des obstacles, pourtant courants en milieu urbain. Bien que les conséquences aient été mineures—un seul blessé léger déclaré—, leur fréquence sur un échantillon réduit de véhicules est alarmante. À titre de comparaison, des concurrents comme Waymo ont parcouru des centaines de milliers de kilomètres avant d’essuyer des incidents similaires, soulignant le retard de Tesla en matière de maturité technologique.

La stratégie de communication de Tesla aggrave les suspicions. Là où ses rivaux publient des rapports transparents sur leurs essais, Tesla reste évasive, minimisant les données communiquées aux autorités américaines. Cette opacité, loin de rassurer, nourrit les interrogations sur la fiabilité réelle de sa technologie et entrave l’évaluation indépendante de ses avancées par les régulateurs et les consommateurs.

Un pari risqué pour l’avenir de l’entreprise

Malgré ces écueils, Musk et Tesla persistent, voyant dans les robotaxis une planche de salut pour redresser la barre. Il faudra toutefois proposer plus encore aux usagers pour aider la marque à retrouver certains standards et à de nouveau s’imposer comme l’une des plus innovantes et des plus rentables aux USA. Un défi de taille pour Musk, qui devra s’armer de patience et surtout, faire preuve de plus de transparence.