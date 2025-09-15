Netanyahou : Trump « est le plus grand ami qu’Israël ait jamais eu à la Maison-Blanche »

Benjamin Netanyahu. (Photo by Leo Correa / POOL / AFP)

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé ce lundi 15 septembre que le président américain Donald Trump incarnait un soutien sans précédent à l’État hébreu. Cette déclaration a été faite lors d’une conférence de presse à Jérusalem, aux côtés du secrétaire d’État Marco Rubio, en déplacement officiel après les récentes frappes israéliennes contre le Hamas. Selon Netanyahu, la visite du haut diplomate américain constitue un signe tangible de solidarité. Les échanges ont eu lieu alors que la région reste marquée par une tension persistante. Ce geste illustre la volonté affichée de Washington de maintenir un partenariat stratégique avec Tel-Aviv.

Une visite symbolique à Jérusalem

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a entamé sa visite ce 15 septembre en Israël dans un contexte sécuritaire sensible. Quelques jours plus tôt, l’armée israélienne avait revendiqué des frappes contre des cibles liées au Hamas au Qatar, renforçant les inquiétudes sur une escalade régionale. La présence de Rubio à Jérusalem a été décrite par Netanyahu comme un « message clair » de la part des États-Unis. Pour Israël, cette venue est l’occasion d’affirmer que son allié principal reste mobilisé. Les autorités locales n’excluent pas de renforcer encore leur coopération avec Washington dans le domaine sécuritaire, une perspective qui pourrait faire l’objet de nouveaux accords bilatéraux.

Le Premier ministre israélien a profité de la conférence de presse pour insister sur la relation privilégiée qu’il entretient avec l’actuel président américain. « Trump est le plus grand ami qu’Israël ait jamais eu », a-t-il déclaré, estimant que la Maison-Blanche n’avait jamais autant soutenu son pays. Cette affirmation s’inscrit dans une longue série de déclarations où Netanyahu valorise la proximité stratégique avec Washington. Pour les observateurs, ce type de prise de parole vise aussi à renforcer la légitimité de sa politique intérieure et extérieure. Un rapport détaillé des discussions pourrait prochainement être publié, ouvrant la voie à une analyse plus approfondie.

Les liens consolidés entre Trump et Netanyahu

La relation entre Donald Trump et Benjamin Netanyahu s’est forgée dès l’arrivée du milliardaire républicain à la Maison Blanche en 2017. Sous sa présidence, plusieurs décisions majeures ont été prises en faveur d’Israël, notamment la reconnaissance de Jérusalem comme capitale et le transfert de l’ambassade américaine. Trump a également validé la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan et encouragé les accords de normalisation avec plusieurs pays arabes dans le cadre des Accords d’Abraham. Ces mesures, parfois critiquées au niveau international, ont renforcé la stature de Netanyahu sur la scène politique locale.

Au fil des années, le duo Trump-Netanyahu a mis en avant une convergence de vues sur la sécurité régionale et la lutte contre le terrorisme. Washington a accru son aide militaire et technologique, permettant à Israël de maintenir un avantage stratégique. Dans le même temps, la coopération diplomatique s’est traduite par un isolement accru de l’Iran, considéré par les deux dirigeants comme une menace commune. Ces éléments expliquent pourquoi Netanyahu continue d’insister publiquement sur la fidélité de Trump à l’égard d’Israël. Les spécialistes estiment que cette dynamique pourrait encore évoluer, surtout dans le cadre des relations entre Washington et les pays du Golfe.