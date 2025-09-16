Nigeria : la raffinerie Dangote exporte pour la première fois aux États-Unis

Dangote à sa raffinerie (Photo DR)

Le Nigeria franchit un nouveau cap dans le secteur énergétique avec l’acheminement inaugural de carburants raffinés de la raffinerie de Dangote vers les États-Unis. Un navire transportant ces produits est attendu pour le 19 septembre dans le port de New York, tandis que des cargaisons ont déjà été réceptionnées par le distributeur américain Sunoco et le négociant Vitol. Cette première livraison vers un marché mature montre la montée en puissance de l’industrie pétrolière nigériane sur la scène internationale.

Début des exportations et calendrier des livraisons

Selon Reuters, les cargaisons initiales ont été réceptionnées lundi par Vitol et Sunoco, tandis qu’une nouvelle expédition est prévue pour le 22 septembre. Parallèlement, Glencore a cédé une cargaison de carburants à Shell, provenant de la même installation nigériane. Ces opérations constituent les premières étapes d’un programme d’exportation plus vaste, offrant au Nigeria l’opportunité d’élargir sa présence sur les marchés internationaux et de renforcer ses échanges commerciaux. Les flux logistiques générés par ces livraisons mettent également en évidence la capacité du pays à organiser un transport efficace de produits raffinés vers des destinations lointaines.

Une raffinerie d’envergure mondiale

Implantée dans la zone franche de Lekki, à proximité de Lagos, la raffinerie de Dangote se distingue comme la plus vaste raffinerie à train unique au monde et la plus grande d’Afrique. Elle peut traiter 650 000 barils de pétrole brut par jour, avec une extension prévue pour atteindre 700 000 barils d’ici la fin de l’année prochaine. Le projet, financé à hauteur de 20 milliards de dollars, vise à satisfaire la demande locale en produits pétroliers tout en ouvrant des débouchés vers d’autres marchés africains et internationaux. Pour assurer une distribution fluide, une flotte de 4 000 camions alimentés au gaz naturel a été déployée, permettant la livraison directe aux stations-service et aux industriels. Cette combinaison d’une capacité exceptionnelle et d’une logistique optimisée renforce la compétitivité de la raffinerie sur le marché mondial.

Ces premières expéditions vers les États-Unis marquent une étape concrète dans l’expansion internationale de la raffinerie de Dangote, confirmant sa position dans le commerce énergétique mondial et son rôle stratégique pour l’économie nigériane.