Opérations anti-drogue au Bénin : 22 individus interpellés

Vingt-deux individus ont été interpellés par le commissariat du 1ᵉʳ arrondissement de Cotonou au cours de différentes opérations menées dans quatre quartiers de son territoire de compétence, dans la semaine écoulée, a annoncé la direction générale de la police républicaine, à travers une publication en date du jeudi 11 septembre 2025.

Dans le cadre de la lutte contre la vente et la consommation des produits psychotropes et la lutte engagée pour l’assainissement de son territoire, le commissariat du premier arrondissement de Cotonou a procédé au démantèlement de plusieurs ghettos la semaine écoulée dans les quartiers d’Avotrou, Tokplégbé (Zone des ambassades), Tchanhounkpanmè et Tanto. Ces opérations coups de poing ont permis l’interpellation de vingt-deux individus, dont une femme et deux grands dealers.

Sur eux, des produits psychotropes non négligeables dont des plis de cristaux translucides (méthamphétamine), des comprimés de Tapentadol, des chichas de fortune, des boulettes de chanvre indien, des lots de tabac ordinaire, des boulettes et des graines de tabac ordinaire, des bouteilles de tisane composées avec du chanvre indien, des boîtes de dissolution et des maillots de zemidjan sans numéro ont été retrouvés et saisis.

Onze motocyclettes de différentes marques d’origine douteuse retrouvées dans les ghettos démantelés ont été également saisies et conduites au commissariat. Les individus interpellés et les différents produits stupéfiants saisis seront soumis à l’expertise de l’Office central de répression des trafics illicites de drogues et précurseurs (Ocertid) pour la suite de la procédure judiciaire.