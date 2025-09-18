« Organisation terroriste » : Pourquoi Trump veut-il classer les Antifas aux USA ?

Photo : BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Aux États-Unis, Donald Trump a annoncé mi-septembre 2025 son intention de désigner le mouvement Antifa comme organisation terroriste. La mesure, qui intervient à un moment clé de son mandat, soulève un débat constitutionnel sur les libertés publiques. Le président met en avant la nécessité de renforcer la sécurité intérieure, mais les juristes rappellent l’absence de cadre légal clair pour une telle désignation. L’enjeu ne se limite pas au plan sécuritaire : il touche aussi à la stratégie politique et aux prochaines échéances électorales.

Une décision aux implications juridiques et stratégiques

L’initiative de Donald Trump intervient dans un climat où les manifestations et contre-manifestations restent fréquentes dans plusieurs grandes villes américaines. Le président affirme vouloir « protéger les citoyens », mais la désignation d’un mouvement domestique sans hiérarchie formelle comme organisation terroriste reste juridiquement fragile. Aux États-Unis, la loi permet de classer des groupes étrangers sur cette liste, mais pas des mouvements intérieurs. Plusieurs spécialistes soulignent que cette décision pourrait entrer en conflit avec le premier amendement de la Constitution, qui garantit la liberté d’expression et d’association.

Au-delà des questions légales, l’annonce correspond à une stratégie politique. En mettant en avant le thème de la sécurité intérieure, Trump consolide un axe majeur de son discours présidentiel. Certains analystes estiment que ce positionnement répond aussi à une volonté de mobiliser son électorat le plus fidèle. Dans ce contexte, les think tanks américains et les ONG de défense des droits civiques devraient publier des études détaillées, utiles à suivre dans les prochaines semaines. Cette actualité fournit également un terrain propice pour des liens vers des analyses juridiques comparatives ou des synthèses électorales.

Antifa, un mouvement décentralisé difficile à qualifier

Le mouvement Antifa, contraction d’« anti-fasciste », s’inscrit dans une tradition militante présente aux États-Unis depuis les années 1980. Contrairement à une organisation classique, il ne dispose ni de leader national, ni de structure formelle. Il se compose de collectifs locaux et d’individus qui se revendiquent de l’opposition aux idéologies d’extrême droite, au suprémacisme et au fascisme. Ses actions sont variées : manifestations pacifiques, actions de sensibilisation, mais aussi affrontements ponctuels lors de rassemblements. Cette absence de hiérarchie centrale rend toute tentative de qualification uniforme très complexe.

La perception d’Antifa varie fortement selon les acteurs. Certains y voient une forme de résistance militante face aux mouvements nationalistes, d’autres dénoncent les débordements lors de certaines mobilisations. Les agences fédérales américaines ont déjà souligné que le mouvement n’avait pas de structure nationale identifiable, ce qui rend difficile une classification officielle. Pour les autorités, cibler Antifa revient donc à cibler un spectre mouvant de pratiques militantes. Cette réalité nourrit les interrogations sur la faisabilité juridique et pratique de la mesure annoncée par Donald Trump.

L’annonce présidentielle place ainsi le débat au croisement du droit, de la politique intérieure et de la contestation sociale, confirmant qu’Antifa reste un acteur singulier et controversé de la scène américaine.