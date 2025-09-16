OTAN: l’Egypte propose une alliance militaire arabe similaire

Abdel Fattah al-Sissi, président égyptien (Photo AFP)

L’Égypte a présenté au sommet arabo-islamique de Doha, le 15 septembre 2025, l’idée de créer une organisation militaire inspirée du modèle de l’OTAN. Cette initiative vise à établir une structure de défense commune pour répondre aux menaces dans la région. Plusieurs capitales examinent la faisabilité du projet, tandis que les contours institutionnels restent encore incertains. La proposition soulève des interrogations sur la souveraineté, le financement et la coordination entre États arabes. Les discussions se déroulent dans un climat marqué par les répercussions d’un récent bombardement israélien à Doha.

Une initiative au sommet de Doha

Au cours de la rencontre organisée au Qatar, l’Égypte a suggéré la mise en place d’un dispositif sécuritaire collectif réunissant les armées arabes. Ce projet inclurait un commandement centralisé confié à un officier égyptien, avec la possibilité d’intégrer un second rôle attribué à un autre pays, notamment l’Arabie saoudite. L’objectif affiché est de protéger tout État arabe victime d’une attaque extérieure. Les médias locaux rapportent que cette organisation, présentée comme une alliance défensive, serait comparable dans son fonctionnement à l’OTAN.

Le calendrier de mise en œuvre n’a pas encore été fixé. Les discussions entre délégations portent autant sur la structure militaire que sur les moyens financiers nécessaires. Certains diplomates soulignent que la réussite d’un tel projet dépendra de la volonté des membres d’accepter une intégration plus poussée de leurs politiques de défense. Plusieurs analystes estiment que la proposition vise aussi à renforcer le poids du Caire au sein des instances régionales.

Un climat diplomatique marqué par la frappe israélienne

Quelques jours avant cette annonce, le 9 septembre 2025, une frappe attribuée à l’armée israélienne a touché Doha. Selon les autorités qataries, six personnes ont été tuées, dont cinq membres du Hamas et un agent de sécurité. Le Qatar a dénoncé une atteinte à sa souveraineté et qualifié l’opération de « terrorisme d’État ». Cet épisode a provoqué de vives réactions internationales, plusieurs pays et organisations invoquant une violation de la Charte des Nations unies. La séquence a aussi relancé les débats sur le rôle du Qatar comme médiateur dans les négociations de cessez-le-feu à Gaza. L’avenir du projet dépendra des négociations à venir, notamment sur la répartition des responsabilités et sur l’adhésion effective des principaux États concernés.