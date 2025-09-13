OTAN : nouvelle polémique autour d’un drone attribué à la Russie

Soldats russes (Crédit : /SPUTNIK/SIPA)

La tension entre la Russie et l’OTAN s’intensifie après une série d’incursions de drones russes en territoire européen. Il y a quelques jours, la Pologne avait signalé que plusieurs drones avaient franchi sa frontière, provoquant une mobilisation immédiate de ses défenses aériennes et un renforcement des dispositifs de surveillance de l’OTAN. L’Alliance avait qualifié l’incident de manœuvre « inacceptable » et avait déployé des avions et systèmes radar pour protéger le flanc Est, soulignant la complexité de surveiller des appareils rapides et autonomes qui peuvent pénétrer profondément en territoire allié.

Intrusion en Roumanie : un drone observé et suivi

Ce samedi soir, la Roumanie a signalé qu’un drone avait pénétré son espace aérien et avait été détecté puis suivi par deux F-16 roumains selon Reuters. L’appareil a évolué pendant environ 50 minutes au-dessus du territoire national, franchissant près de 10 kilomètres à l’intérieur des frontières, dans le secteur de Chilia Veche. Aucun danger direct pour les populations n’a été identifié, mais une alerte a été envoyée aux habitants de Tulcea, proche de la frontière ukrainienne. Pour assurer la surveillance, deux Eurofighter Typhoon allemands ont pris le relais des F-16 roumains. Des équipes spécialisées sont également prêtes à récupérer d’éventuels débris, soulignant la prudence des autorités face à ce type de menace.

Implications et réactions

Sur le réseau social X, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a souligné que la trajectoire du drone ne relevait pas du hasard. Selon lui, les itinéraires et la durée de vol de ces engins sont soigneusement planifiés par l’armée russe, ce qui exclut l’hypothèse d’une erreur isolée. Ce genre d’incursion apparaît comme une manière de tester les réactions des forces alliées et d’étendre progressivement le théâtre des opérations. La situation roumaine rappelle les récents incidents survenus en Pologne, où des drones avaient également franchi la frontière et déclenché une mobilisation rapide des forces alliées.

Ces événements montrent la transformation de la guerre moderne, où de petits appareils autonomes peuvent générer un impact stratégique disproportionné. Même lorsqu’ils ne causent pas de dégâts matériels, ils perturbent la sécurité, provoquent des alertes civiles et obligent à un renforcement continu des dispositifs de surveillance. La capacité de l’OTAN à gérer ces incursions et à coordonner ses alliés déterminera sa crédibilité face à des provocations de plus en plus sophistiquées.