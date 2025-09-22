Ballon d’or 2025 : Dembélé rejoint Zidane, Platini et Benzema

Le théâtre du Châtelet, à Paris, a vibré ce lundi soir à l’occasion de la 69ᵉ cérémonie du Ballon d’or. Et pour cause : Ousmane Dembélé, auteur d’une saison magistrale avec le Paris Saint-Germain, a été sacré meilleur joueur du monde. L’attaquant français devance au classement le prodige espagnol Lamine Yamal et devient ainsi le sixième joueur tricolore de l’histoire à décrocher le prestigieux trophée.

En inscrivant son nom au palmarès, Dembélé rejoint Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinédine Zidane et Karim Benzema. Avec ce sixième lauréat, la France établit désormais un record, confirmant son statut de grande nation du football. Le sacre de l’attaquant parisien vient couronner une saison exceptionnelle, marquée notamment par une victoire en Ligue des champions.

La soirée s’est tenue dans un contexte particulier, puisque le match OM-PSG, initialement prévu le dimanche, avait été reporté à ce lundi en raison des conditions météorologiques. Ce décalage avait provoqué des échanges tendus entre les deux clubs à la veille de la cérémonie. Mais l’annonce du sacre de Dembélé a éclipsé toute polémique, plongeant les supporters parisiens dans l’euphorie.

Publicité

Devant le théâtre du Châtelet, plusieurs dizaines d’ultras du PSG se sont rassemblés pour fêter leur champion. Fumigènes, chants et feux d’artifice ont accompagné la célébration du Ballon d’or 2025, transformant la place parisienne en véritable tribune de fête. Classé septième cette année, Kylian Mbappé n’a pas manqué de féliciter son ancien coéquipier et ami. « C’est les émotions mon frère, tu mérites à 1000% », a écrit l’attaquant du Real Madrid sur Instagram, accompagné d’une photo de Dembélé et de plusieurs cœurs. Un témoignage qui illustre la complicité intacte entre les deux champions du monde. Avec cette consécration, Ousmane Dembélé s’impose comme une figure majeure du football mondial et offre à la France une page supplémentaire de son histoire dorée dans le sport roi.