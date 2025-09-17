Plaques non retirées au Bénin : L’ANaTT lance encore un avertissement  

Photo : DR

L’Agence nationale des transports terrestres (ANaTT) durcit le ton. À travers un communiqué en date de ce mercredi, elle informe que toutes les plaques d’immatriculation de véhicules à deux roues, produites jusqu’au 31 décembre 2023 et qui n’ont pas encore été retirées, seront définitivement détruites à partir d’octobre 2025.

L’institution invite donc les usagers concernés à se rapprocher de ses annexes départementales au plus tard le 15 octobre 2025 pour régulariser leur situation. Passé ce délai, aucun recours ne sera possible. Ce n’est pas la première fois que l’ANaTT tire la sonnette d’alarme. Déjà le 15 juillet 2024, le directeur général Richard Dada rappelait la nécessité pour les citoyens de retirer leurs titres d’immatriculation dans les délais impartis. À l’époque, il avait prévenu que les titres non réclamés seraient détruits conformément à la réglementation en vigueur.

Dans son communiqué, l’ANaTT insiste une nouvelle fois sur la responsabilité des usagers : « Les dispositions ont été prises pour faciliter l’obtention des plaques, notamment à travers la possibilité de vérifier son dossier et de prendre rendez-vous en ligne via le site de l’agence », souligne la structure.

L’appel lancé aujourd’hui constitue donc un ultime avertissement. Après plusieurs mois de sensibilisation, l’agence dit vouloir passer à l’action pour mettre fin à l’accumulation de plaques non retirées. Les citoyens concernés disposent désormais d’un peu plus d’un an pour régulariser leur situation avant la date butoir.