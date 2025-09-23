Porte-avions Fujian : la Chine, 2ᵉ après les USA avec une prouesse technologique

Photo: DR

Pendant des décennies, les États-Unis ont régné sans partage sur les océans, grâce à des innovations comme l’USS Gerald R. Ford, mis en service en 2017. Équipé de catapultes électromagnétiques (EMALS), ce géant des mers a révolutionné les opérations aériennes, permettant des décollages plus rapides et le déploiement d’appareils plus lourds.

Une avancée qui a consolidé la suprématie militaire américaine. Mais cette exclusivité technologique est désormais menacée : la Chine, déterminée à contester cette hégémonie, s’apprête à bouleverser l’ordre naval mondial. Avec le Fujian, son troisième porte-avions en phase finale de tests, Pékin franchit une étape décisive.

La Chine dévoile le Fujian

Ce navire, conçu pour embarquer des EMALS, marque une rupture dans les capacités de la marine chinoise. Après des années de développement, la Chine prouve qu’elle maîtrise dorénavant une technologie réservée jusqu’ici aux Américains, confirmant ses ambitions de rivaliser avec les grandes puissances maritimes.

Les catapultes électromagnétiques du Fujian, testées avec succès sur des chasseurs comme le J-15T et le J-35, lui offrent une cadence opérationnelle inédite pour une flotte chinoise. Les essais en mer de Chine méridionale ont validé sa capacité à mener des missions complexes, marquant un tournant dans la modernisation accélérée de Pékin.

La Chine poursuit son rêve

Ce porte-avions s’inscrit dans une stratégie globale visant à faire de la Chine une puissance navale dominante. Depuis ses premiers essais en 2024, le Fujian a enchaîné les tests avec une efficacité remarquable, prouvant sa stabilité opérationnelle. Une progression fulgurante qui place Pékin bien devant des nations comme la France ou le Royaume-Uni, autres puissances navales dominantes.

Un basculement géopolitique en mer de Chine

L’arrivée du Fujian renforce considérablement la pression militaire chinoise, notamment sur Taïwan, que Pékin considère comme une province rebelle. Sa présence en mer de Chine méridionale, zone déjà sous haute tension, exacerbe les craintes des pays voisins. Avec un quatrième porte-avions en préparation, la Chine redéfinit les règles du jeu naval, forçant ses adversaires à repenser leur stratégie face à cette montée en puissance inéluctable.