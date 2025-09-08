Présidentielle 2026 au Bénin : la candidature de Wadagni déclenche une vague de ralliements

Le ministre Wadagni (Photo : Présidence Bénin)

À huit mois de l’élection, la candidature de Romuald Wadagni — désigné par l’Union progressiste le Renouveau (UP-R) et le Bloc Républicain (BR) — a déclenché une série d’appuis visibles dans plusieurs villes et au sein de figures politiques de premier plan. Les partis de la mouvance présentent le ministre d’État comme l’option de continuité pour 2026.

À Porto-Novo, une marche a sillonné la ville le 3 septembre pour « valider » la désignation du candidat, pancartes et slogans à l’appui. Parallèlement, Louis Vlavonou, président de l’Assemblée nationale et coordinateur UP-R dans l’Ouémé-Plateau, a tenu une mobilisation des structures locales, aux côtés du maire Charlemagne Yankoty.

Dans le Borgou, Parakou s’est signalée par une prise de position de la mairie en faveur de Wadagni, la « première autorité » communale affichant publiquement son soutien. Plus au nord, la jeunesse de Ouassa-Péhunco a organisé un rassemblement citoyen, affirmant son adhésion au « choix de Talon » pour 2026. Dans l’Atlantique, la maire de Toffo, Bibiane Adamazè Soglo, a également pris publiquement position, inscrivant sa commune dans la « dynamique Wadagni ».

Sur le terrain partisan, Moele-Bénin a officialisé son ralliement à l’issue d’une session extraordinaire de son Bureau politique national (BPN) le 4 septembre, après une rencontre de Wadagni au siège national du parti à Zongo (Cotonou). Des figures nationales ont pris la parole. Louis Vlavonou a salué une candidature « sans tache » et « la meilleure » pour 2026, tandis que l’ancien président de la Cour suprême Ousmane Batoko a annoncé, le 31 août, le soutien de l’Initiative de Natitingou pour 2026. L’ancien président Nicéphore a également apporté son soutien à cette candidature. Du côté du BR, Rachidi Gbadamassi s’est déclaré pour Wadagni en insistant sur une dynamique de réconciliation. Enfin, le député Armand Gansè a commenté la désignation lors de l’émission Zone Franche (Canal 3) ce 7 septembre. « Ce choix relève de la volonté des partis politiques (…) les grandes instances se sont réunies pour désigner en leur sein le candidat Romuald Wadagni », a martelé l’élu.

Ce que montrent ces signaux

Pris ensemble, ces événements documentent une mise en mouvement accélérée de réseaux politiques et municipaux autour du candidat de la majorité : démonstrations de rue (Porto-Novo), alignements communaux (Parakou, Toffo), mobilisation de jeunesse (Ouassa-Péhunco), appuis d’acteurs majeurs (Vlavonou, Batoko, Soglo) et d’organisations politiques au-delà du duo UP-R/BR (Moele-Bénin). Pour la suite, deux variables seront à suivre : l’élargissement territorial des mobilisations locales et le rythme d’officialisation de soutiens supplémentaires chez les formations ou personnalités extérieures à la mouvance.