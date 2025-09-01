Présidentielle 2026 au Bénin : Wadagni, le choix unanime de la mouvance

Le ministre Wadagni (Photo : Présidence Bénin)

La scène politique béninoise connaît une accélération décisive à l’approche de l’élection présidentielle de 2026. Les principales formations de la majorité présidentielle ont successivement adoubé Romuald Wadagni, ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances, désormais présenté comme le candidat de l’unité et de la continuité.

Le dimanche 31 août 2025, le Bureau Exécutif National du Bloc Républicain (BR), réuni en session extraordinaire sous la houlette d’Abdoulaye Bio Tchané, a validé à l’unanimité la candidature de Romuald Wadagni. Le parti met en avant « l’expertise, l’intégrité et la rigueur » d’un homme qui, depuis 2016, incarne la stabilité économique et accompagne la réforme du système partisan.

Cette annonce vient confirmer la déclaration antérieure de Joseph Djogbénou, président de l’UP-R, qui avait déjà affirmé sur sa page Facebook : « Romuald Wadagni est le candidat de l’Union Progressiste le Renouveau. Romuald Wadagni est le candidat de la majorité parlementaire et présidentielle. (…) Il est mon candidat. ». En s’exprimant ainsi, le leader du plus grand parti du pays a envoyé un message de cohésion et donné le ton d’une campagne sans rivalité interne au sein de la mouvance.

Parallèlement, la Haute Direction Politique, instance dirigeante de l’UP-R, également réunie ce dimanche 31 août 2025, a confirmé via un communiqué officiel que son candidat désigné est Romuald Wadagni, actuel ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances. Le communiqué précise que ce choix s’inscrit dans la continuité des réformes engagées depuis 2016 et met en avant l’expertise de M. Wadagni, présenté comme l’un des principaux artisans de la transformation économique du Bénin.

Luc Atrokpo appelle à un large rassemblement autour de Romuald Wadagni

Le maire Luc Atrokpo a salué la désignation de Romuald Wadagni comme candidat de la mouvance présidentielle pour l’élection de 2026. « J’adresse mes plus sincères félicitations à M. Romuald Wadagni, ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances, en charge de la Coopération. Il est mon candidat, le candidat de notre famille politique. J’appelle à un large rassemblement autour de sa candidature. C’est un serviteur de la Nation, reconnu pour sa compétence, son expérience et son énergie mises au service du développement de notre pays », a-t-il déclaré.

Prudencio loue un « acte d’État »

À ces soutiens s’ajoute celui de Claudine Afiavi Prudencio, présidente du parti la Renaissance Nationale (RN), qui a salué « la grandeur d’homme d’État » du président Patrice Talon pour avoir respecté la Constitution et préparé sa succession. Selon elle, le choix de Wadagni symbolise « la continuité d’une vision, la fidélité à la parole donnée et un signe d’espérance pour la jeunesse ».

Un consensus rare dans l’histoire politique récente

Jamais depuis 1991 une candidature n’avait réuni aussi rapidement toutes les grandes forces de la mouvance présidentielle. Pour nombre d’observateurs, ce ralliement massif autour de Wadagni traduit la volonté de Patrice Talon de verrouiller sa succession et de préserver la stabilité institutionnelle.

Dans un contexte où l'opposition peine encore à accorder ses violons, la désignation de Romuald Wadagni comme candidat de consensus offre à la mouvance présidentielle une dynamique d'avance. La présidentielle de 2026 s'annonce ainsi comme un rendez-vous où l'unité affichée d'un camp pourrait peser lourdement sur l'issue du scrutin.