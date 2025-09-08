Présidentielle 2026 : le mouvement Le Bénin Conscient apporte son soutien à Romuald Wadagni

Romuald Wadagni - Photo : Présidence du Bénin

À l’approche de l’élection présidentielle de 2026, les prises de position se multiplient. Depuis Rivière-du-Loup, au Québec, le fondateur du mouvement Le Bénin Conscient, Houssou Victor Adandé, a annoncé lundi 8 septembre son soutien à Romuald Wadagni, ministre d’État et candidat désigné de la mouvance présidentielle.

Pour l’enseignant-chercheur et acteur de la société civile, le choix de son mouvement repose sur le profil du candidat, qu’il décrit comme porteur « de rigueur, de sobriété, de vision et d’un profond attachement républicain ». Dans une déclaration transmise à Africaho, il a souligné que « ce soutien n’est ni partisan ni opportuniste, mais le fruit d’une conscience politique assumée et d’une volonté de contribuer à une gouvernance lucide ».

Afin d’accompagner cette dynamique, Houssou Victor Adandé entend mobiliser ses réseaux, notamment à travers le Réseau FOP-ADANDÉ. Il prévoit également de confier à Romuald Wadagni le parrainage de son ouvrage en préparation, L’Humanité en Éclats, présenté comme un vecteur de « message de conscience » au-delà des frontières nationales.

Sur le plan politique, il a annoncé l’organisation prochaine d’un grand meeting de soutien dès son retour au Bénin. Cette rencontre, explique-t-il, visera à « structurer notre contribution à la campagne présidentielle et au projet de société TDC », tout en se voulant « un moment de rassemblement républicain et d’unité nationale ».

Houssou Victor Adandé a, par ailleurs, invité les citoyens, la diaspora, les intellectuels et la société civile à « entrer dans ce temps de conscience », affirmant que « le Bénin n’a pas besoin d’un sauveur, mais d’une conscience collective ». Il a enfin salué la récente prise de position de l’ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo en faveur de la réconciliation nationale, qu’il juge en phase avec sa propre démarche.