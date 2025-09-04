Présidentielle 2026 : Moele-Bénin officialise son soutien à Romuald Wadagni

Photo : DR

Le parti Moele-Bénin a tranché. Réuni en session extraordinaire ce jeudi 4 septembre 2025, son Bureau Politique National (BPN) a décidé d’apporter son soutien à la candidature de Romuald Wadagni, ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances, désigné par la mouvance présidentielle pour l’élection de 2026.

Cette décision intervient dans un contexte ou Romuald Wadagni s’est rendu au siège national du parti dirigé par Jacques Ayadji. Après avoir été reçu par le président du Moele-Bénin, le candidat de la mouvance a présenté sa vision et ses ambitions devant les instances du parti. À l’issue des échanges, le BPN a statué à l’unanimité en faveur de son adhésion à la dynamique portée par le ministre d’État.

Publicité

Dans son communiqué publié sur les réseaux sociaux, Moele-Bénin justifie ce choix par la conviction que Romuald Wadagni est en mesure de poursuivre l’œuvre engagée par le président Patrice Talon. Le parti estime que sa candidature constitue un gage de stabilité et de développement harmonieux et équitable pour le pays.

Toutefois, conformément aux textes en vigueur, la décision du BPN sera soumise pour validation lors du congrès extraordinaire du parti convoqué ce vendredi 5 septembre 2025. Ce passage devant les congressistes doit entériner officiellement l’alignement de Moele-Bénin sur le choix de la mouvance présidentielle. Avec ce ralliement, Romuald Wadagni enregistre un nouveau soutien après ceux du Bloc Républicain et de l’Union Progressiste Le Renouveau en début de semaine.

Sa candidature semble désormais faire consensus au sein des grandes forces de la mouvance, à quelques mois de l’ouverture officielle de la campagne électorale. (👉 Suivez toute l’actualité béninoise sur notre compte TikTok : @lanouvelletribunebenin ;🔥 « Restez branché à l’actu béninoise sur notre chaîne WhatsApp officielle ! » en cliquant ici : La Nouvelle Tribune sur WhatsApp)