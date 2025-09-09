Quand Poutine traite de paresseux son fidèle porte-parole devant les caméras

Dmitri Peskov et Poutine (Photo : S.Ilnitsky / AFP)

Depuis plus d’une décennie, Dmitri Peskov est l’une des voix les plus influentes du Kremlin. Nommé porte-parole du Premier ministre en 2008, lorsque Vladimir Poutine quittait temporairement la présidence, il devient, en mai 2012, porte-parole officiel de la présidence dès le retour de Poutine au Kremlin. Depuis, il incarne l’interface entre le pouvoir et les médias, gérant les crises diplomatiques, les déclarations sensibles et la stratégie de communication présidentielle. Sa fidélité et sa discrétion lui ont valu la confiance absolue du chef de l’État, faisant de lui bien plus qu’un simple relais : un rouage central de l’appareil politique russe. Pourtant, une scène récente rappelle que même les collaborateurs les plus proches ne sont jamais totalement à l’abri d’une remarque cinglante.

Une pique inattendue devant les caméras

Le 3 septembre, Pékin organisait un impressionnant défilé militaire sur la place Tiananmen pour célébrer les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale et la capitulation du Japon. Parmi les invités d’honneur, Vladimir Poutine assistait à l’événement aux côtés de Xi Jinping. Alors qu’il s’apprêtait à prendre la parole pour saluer l’amitié sino-russe, Dmitri Peskov l’aurait discrètement interrompu, estimant que le moment n’était pas encore venu.

Cette intervention n’a visiblement pas été du goût du président. Devant les caméras et les journalistes présents, Poutine a choisi l’humour acéré pour répliquer : il a qualifié son porte-parole de « paresseux » qui « ne fait rien » et « reste planté là » — une remarque rapportée par le média russe Izvestia. L’assemblée, prise au dépourvu, a hésité entre éclater de rire et conserver son sérieux.

Cet échange, bien que ponctué d’ironie, illustre la relation singulière entre les deux hommes. Si Poutine se permet ce genre de traits devant les caméras, c’est parce que Peskov appartient à ce cercle restreint qui lui inspire une totale confiance. Mais cette pique, lancée dans un cadre diplomatique hautement symbolique, n’a pas manqué d’attirer l’attention.

Plus qu’une plaisanterie, un message

Poutine maîtrise l’art de la communication jusque dans ses improvisations. Derrière cette formule, il rappelle subtilement où se trouve le centre du pouvoir. Dmitri Peskov, lui, ne semble pas fragilisé. Son rôle reste essentiel et sa loyauté ne fait aucun doute. Mais cette scène rappelle une constante du fonctionnement du Kremlin : aucune interaction publique n’est innocente.